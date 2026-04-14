Juristen: Fritidshus vid vatten kan leda till miljonförlust

Men bakom idylliska bryggor och glittrande sjöar döljer sig juridiska fallgropar som kan kosta nya ägare miljontals kronor.

”Strandskyddet är ett av miljöbalkens mest komplicerade områden, och tillämpningen har skärpts betydligt de senaste åren. Den som tar sig tid att gå igenom dessa frågor före köpet hamnar sällan i de situationer som annars kan medföra ekonomiska förluster i miljonklassen”, säger strandskyddsjuristen Giedre Jirvell till Dagens PS.

Ansvaret följer fastigheten

Ett av de vanligaste misstagen är att tro att ett husköp bara innebär att ta över byggnaderna. Har tidigare ägare byggt utan tillstånd kan det bli den nya ägarens problem, oavsett när byggnationen skedde.

”Strandskyddet saknar preskription. En olovlig åtgärd som vidtogs för trettio år sedan är lika olaglig idag, och ansvaret följer fastigheten – inte den som en gång byggde, säger Jirvell.

Rivningar av exempelvis bryggor eller andra anläggningar kan kosta hundratusentals kronor, och därtill kan vite tillkomma.