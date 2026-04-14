Vårsolen lockar allt fler att leta sommarstuga vid vattnet och marknaden är het. Under 2025 såldes 5 550 fritidshus i Sverige, en ökning med 11 procent jämfört med föregående år och den högsta nivån sedan 2021, enligt siffror från Hemnet.
Juristen: Fritidshus vid vatten kan leda till miljonförlust
Men bakom idylliska bryggor och glittrande sjöar döljer sig juridiska fallgropar som kan kosta nya ägare miljontals kronor.
”Strandskyddet är ett av miljöbalkens mest komplicerade områden, och tillämpningen har skärpts betydligt de senaste åren. Den som tar sig tid att gå igenom dessa frågor före köpet hamnar sällan i de situationer som annars kan medföra ekonomiska förluster i miljonklassen”, säger strandskyddsjuristen Giedre Jirvell till Dagens PS.
Ansvaret följer fastigheten
Ett av de vanligaste misstagen är att tro att ett husköp bara innebär att ta över byggnaderna. Har tidigare ägare byggt utan tillstånd kan det bli den nya ägarens problem, oavsett när byggnationen skedde.
”Strandskyddet saknar preskription. En olovlig åtgärd som vidtogs för trettio år sedan är lika olaglig idag, och ansvaret följer fastigheten – inte den som en gång byggde, säger Jirvell.
Rivningar av exempelvis bryggor eller andra anläggningar kan kosta hundratusentals kronor, och därtill kan vite tillkomma.
Bryggan – den dyraste fallgropen
Bryggor är den vanligaste orsaken till att nya ägare hamnar i problem, menar Jirvell. Många tror att ett inskrivet bryggservitut innebär att bryggan är godkänd, men det stämmer inte.
”Servitutet reglerar rätten mellan grannarna, men säger ingenting om miljöbalken”, säger Jirvell.
Hennes råd till köpare är tydligt: begär att säljaren visar dispensbeslut i original för samtliga anläggningar inom strandskyddat område, brygga, sjöbod, friggebod, bastu, staket och trädäck.
Saknas handlingar bör man utgå från att åtgärden är olovlig.
Priserna har sjunkit – men riskerna kvarstår
Trots de juridiska riskerna är efterfrågan på strandnära fritidshus fortsatt hög. Enligt Bjurfors kostade ett genomsnittligt fritidshus 2,33 miljoner kronor under 2025, en uppgång med 13,5 procent på fem år, även om priserna sjönk med 2,4 procent under fjolåret.
Prisbilden varierar kraftigt. I Stockholms län kostar ett genomsnittligt fritidshus 3 415 000 kronor, att jämföra med Örebro län där snittet ligger på 1 206 000 kronor, enligt Bjurfors siffror.
Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling, ser ett gynnsamt köparläge just nu.
”Priserna på sommarstugor har sjunkit tillbaka under året och det finns nu goda möjligheter att göra fynd, säger Jirvell.
Men Jirvell påminner om att ett lågt pris inte väger upp för dolda juridiska risker, särskilt inte i strandnära lägen där reglerna är som strängast.