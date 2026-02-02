Staten driver upp bostadspriserna – "Stuckit huvudet i sanden"

Tre av fyra kronor som staten subventionerar bostadssektorn med går till dem som äger sin bostad. Under 2024 rusade stödet till det ägda boendet till 61,9 miljarder kronor, medan stödet till hyresgäster backade till 21,8 miljarder. Det visar en sammanställning från Hyresgästföreningen.

Enbart ränteavdraget beräknas ha kostat staten cirka 50 miljarder kronor under 2024, vilket motsvarar omkring 60 procent av de totala subventionerna till bostadssektorn. Tillsammans med rotavdraget, som kostade 12,6 miljarder kronor, hamnar andelen av det statliga stödet som går till bostadsägare på tre fjärdedelar.

Som jämförelse uppgick de sammanlagda stöden till hyrt boende, bostadsbidrag, bostadstillägg till pensionärer och investeringsstöd, till knappt 22 miljarder kronor. Med investeringsstödets utfasning kommer summan dessutom att sjunka framöver.

”Symptom på att politiken stuckit huvudet i sanden”

Ola Palmgren, vice förbundsordförande för Hyresgästföreningen, ser ränteavdragets rusande kostnader som ett tydligt tecken på systemfel.

”Framförallt tycker jag det här är ett tydligt symptom på att bostadspolitiken stuckit huvudet i sanden under alldeles för lång tid. När räntorna stiger och hushållen är högt belånade är det klart att kostnaden för ränteavdraget rusar”, säger han till Realtid.

Han menar att det också visar hur skev bostadsmarknaden blivit. Bor man i ägt boende får man skattelättnader när man renoverar och betalar av sina bolån, medan motsvarande stöd saknas för hyresgäster.

Bostadsbidraget har halkat efter och det saknas stöd både för att bygga nytt och renovera befintliga lägenheter.

”Det är i längden dåligt för hela bostadsmarknaden och samhället”, konstaterar Palmgren.