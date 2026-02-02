Kostnaderna för ränteavdraget har bara ökat när räntorna skenat. Det är en orättvisa som kräver omfattande reformer menar Hyresgästföreningen.
Staten driver upp bostadspriserna – "Stuckit huvudet i sanden"
Mest läst i kategorin
Stockholmare betalar mest av lönen i hyra – i hela Norden
En stor del av lönen går till hyra för många som bor i Stockholm. Ny data visar att det gäller även i en internationell jämförelse. Många unga klagar ofta på att det är svårt att både betala hyran och leva ett normalt liv i Stockholm. Nu finns det siffror som visar detta stämmer. Av allra …
16 000 för en tvåa i Rågsved – hyresvärden slår ifrån sig
Hyresvärden Titania kritiseras för att ha ta ut höga hyror i sina nyproduktioner. Men vd:n slår ifrån sig kritiken. Bostadsbolaget Titania tar ut omkring 16 000 kronor i månaden för en tvåa på 49 kvadratmeter i Rågsved i södra Stockholm. Det har gett bolaget kritik för att hålla hyran på en alltför hög nivå. Men …
Grön miljardfinansiering och expansion – Svenska Handelsfastigheter gasar
Svenska Handelsfastigheter har emitterat gröna obligationer om 600 miljoner kronor med en löptid på tre år. Det tar bolaget närmare målet om en större andel kapitalmarknadsfinansiering. Obligationerna förfaller i februari 2029 och löper med en kupong om 3-månaders Stibor plus 88 räntepunkter. Efter emissionen uppgår Svenska Handelsfastigheters totala utestående gröna obligationer till 2 150 miljoner …
Selin vs Engelbert: Fastighetskrig slutar i mångmiljonuppgörelse
Efter månader av öppna konflikter, polisanmälan och ömsesidiga stämningsansökningar har Erik Selins Norion Bank och fastighetsprofilen Oscar Engelbert nått en uppgörelse. Engelbert ska betala 26 miljoner kronor till banken enligt en betalningsplan som sträcker sig till sommaren 2028. Den uppmärksammade tvisten mellan miljardären Erik Selin och mångmiljonären Oscar Engelbert, grundare av det numera konkursade Oscar …
Byggstarterna vänder uppåt
Byggstarterna fortsätter att öka. Under 2025 steg de med drygt 22 procent, enligt Prognoscentrets byggstartsindikator. Mellan november och december ökade indikatorn med ytterligare 2,0 procent. Bostadsbyggandet lyfte 36,6 procent under året. Lokalbyggandet steg 11,5 procent, rapporterar Fastighetsnytt. Läs mer:Byggarbetsplats Sverige: Så går de 6 största projekten Prognosen visar fortsatt uppgång ”Återhämtningen syns nu direkt i …
Tre av fyra kronor som staten subventionerar bostadssektorn med går till dem som äger sin bostad. Under 2024 rusade stödet till det ägda boendet till 61,9 miljarder kronor, medan stödet till hyresgäster backade till 21,8 miljarder. Det visar en sammanställning från Hyresgästföreningen.
Enbart ränteavdraget beräknas ha kostat staten cirka 50 miljarder kronor under 2024, vilket motsvarar omkring 60 procent av de totala subventionerna till bostadssektorn. Tillsammans med rotavdraget, som kostade 12,6 miljarder kronor, hamnar andelen av det statliga stödet som går till bostadsägare på tre fjärdedelar.
Som jämförelse uppgick de sammanlagda stöden till hyrt boende, bostadsbidrag, bostadstillägg till pensionärer och investeringsstöd, till knappt 22 miljarder kronor. Med investeringsstödets utfasning kommer summan dessutom att sjunka framöver.
Fastighetsbolagen studsar tillbaka – 200 000 hyresgäster väntar
Efter krisåren pekar fastighetsbolagens nyckeltal uppåt. Men närmare 200 000 hushåll väntar ännu på att få veta vad hyran blir nästa år. Skiljenämnder ska nu avgöra tvister där parterna inte ens kommer i närheten av varandra.
”Symptom på att politiken stuckit huvudet i sanden”
Ola Palmgren, vice förbundsordförande för Hyresgästföreningen, ser ränteavdragets rusande kostnader som ett tydligt tecken på systemfel.
”Framförallt tycker jag det här är ett tydligt symptom på att bostadspolitiken stuckit huvudet i sanden under alldeles för lång tid. När räntorna stiger och hushållen är högt belånade är det klart att kostnaden för ränteavdraget rusar”, säger han till Realtid.
Han menar att det också visar hur skev bostadsmarknaden blivit. Bor man i ägt boende får man skattelättnader när man renoverar och betalar av sina bolån, medan motsvarande stöd saknas för hyresgäster.
Missa inte: Stockholmare betalar mest av lönen i hyra – i hela Norden. Realtid
Bostadsbidraget har halkat efter och det saknas stöd både för att bygga nytt och renovera befintliga lägenheter.
”Det är i längden dåligt för hela bostadsmarknaden och samhället”, konstaterar Palmgren.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Skarpa miljardskillnader mellan upplåtelseformer
Skillnaderna i statligt stöd mellan ägt och hyrt boende var rekordstora under 2024. Sammantaget subventionerades bostadsägare med ungefär 40 miljarder kronor mer än hyreshushållen. Liknanden siffror väntas visas även för 2025.
Detta trots att hyresgäster i regel har svårare att få ekonomin att gå ihop.
Mot den bakgrunden höjer regeringen nu rotavdraget ytterligare, samtidigt som man slopar det tillfälliga tillägget till bostadsbidraget som de senaste åren hjälpt ekonomiskt utsatta barnfamiljer i hyresrätt.
Läs även: SBAB: Ingen ”kickstart” för bostadspriserna. Dagens PS
Hyresgästföreningen har tidigare riktat skarp kritik mot regeringens prioriteringar. De menar antalet hyreshushåll som behöver låna till nödvändigheter som boende och mat har ökat drastiskt och att vräkningarna blir allt fler.
”Det är också ett tecken på hur skev och orättvis bostadsmarknaden blivit. Bor man i ägt boende får man skattelättnader när man renoverar och när man betalar av sina bolån. Men för oss som hyr vårt boende saknas stöd. Bostadsbidraget har halkat efter och det saknas stöd både för att bygga nytt och renovera befintliga lägenheter”, säger Palmgren
Kritik mot avvecklat investeringsstöd
Hyresgästföreningens chefekonom Martin Hofverberg har tidigare kallar avvecklingen av investeringsstödet för en katastrof och menar att det hade kunnat ge precis den typ av stöd som byggsektorn behövde under byggkrisen.
”Istället satsar man nu en stor del av de statliga resurserna på ett förstärkt rotavdrag som främst kommer att gynna höginkomsttagare, utan att göra någon större nytta för byggkonjunkturen eller bostadsbyggandet”, har han sagt.
Läs även: Trots krig och oro: Svenskarnas optimism består. Dagens PS
Kräver bred skattereform
När det gäller vad som bör göras med ränteavdraget är Palmgren tydlig med att Hyresgästföreningen inte föreslår att ta bort det.
Missa inte: 16 000 för en tvåa i Rågsved – hyresvärden slår ifrån sig. Realtid
Istället krävs en bred skattereform.
”Det behövs en bred skattereform där man bland annat återinför en fastighetsskatt på ägt boende och skapar bättre förutsättningar för hyresrätten, i syfte att uppnå en mer neutral beskattning mellan upplåtelseformerna och åstadkomma fler bostäder med rimliga hyror”, säger han.
Borde ha behållit fastighetsskatten
Ola Palmgren betonar att alla förändringar i skattesystemet måste ske långsamt och vara förutsägbara för hushållen. De rusande kostnaderna för ränteavdraget visar tydligt att man borde ha gjort rätt från början.
”Om vi hade haft kvar fastighetsskatten så hade inte bostadspriserna rusat på samma sätt, och därmed heller inte kostnaden för ränteavdraget”, säger han.
Ni har tidigare talat om ett ’hyresavdrag som en potentiell lösning. Är det fortfarande aktuellt?
”När levnadskostnadskrisen slog till lyfte vi hyresavdraget som ett sätt att tillfälligt stötta hyreshushållen i en akut situation. Vårt långsiktiga mål är en skattereform som ger rättvisa villkor för hyresrätten, genom bland annat låg moms på hyran och skattefria underhållsfonder”, säger Palmgren.
Därtill behöver regeringen se över bostadsbidraget, som både behöver höjas och indexeras, menar Palmgren.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.