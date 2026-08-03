Guldpriset steg på måndagen sedan oljepriset rasat efter att USA:s president Donald Trump valt att skjuta upp ett nytt angrepp mot Iran, i hopp om en snabb uppgörelse.
Tvärvändning för guldpriset efter Trumps besked
Utvecklingen dämpade oron för högre inflation och stigande räntor, rapporterar Reuters.
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Spotguldet handlades upp 0,7 procent till 4 067,06 dollar per uns, medan amerikanska guldterminer steg 0,9 procent till 4 065,60 dollar. Samtidigt föll oljan med mer än fem dollar per fat vid måndagens öppning.
Diplomati pressar oljan
Donald Trump uppgav i ett inlägg på Truth Social under helgen att Iran och andra länder i Mellanöstern bett om tid att slutföra en överenskommelse.
Den ska leda till ett ”omedelbart, fullständigt och totalt” återöppnande av Hormuzsundet och ett slut på Irans kärnvapenhot.
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Samtal med Teheran väntas hållas under måndagen, dock utan att någon tidsgräns satts.
Dollarn pressades sedan myndigheter ingripit på valutamarknaden för att stötta den japanska yenen, vilket gjorde det dollarprissatta guldet billigare för utländska köpare.
Comeback efter fyra magra månader
Uppgången bekräftar en vändning som analytiker pekat på tidigare.
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Guldet är på väg att bryta en nedgång som pågått i fyra månader och tog under juli sikte på sin första månadsuppgång på fem månader, delvis tack vare köp kring 4 000 dollar-strecket, skriver Dagens PS.
”En viktig stödnivå har varit att metallen funnit ett visst stöd kring 4 000-dollarsnivån, vilket lockat köpare vid kursnedgångar”, enligt Tim Waterer, chefsanalytiker på KCM Trade.
Blicken vänds mot Fed
Guldet har pressats sedan konflikten mellan USA och Iran inleddes, då stigande energipriser eldat på inflationsförväntningarna.
Tre ledamöter i Federal Reserve reserverade sig vid förra veckans möte till förmån för en räntehöjning. Marknaden prisar in 63 procents sannolikhet för en höjning i september.
Bland övriga ädelmetaller steg silvret 0,9 procent, platina 0,5 procent och palladium 1,7 procent.