Tvärvändning för guldpriset efter Trumps besked

Utvecklingen dämpade oron för högre inflation och stigande räntor, rapporterar Reuters.

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Spotguldet handlades upp 0,7 procent till 4 067,06 dollar per uns, medan amerikanska guldterminer steg 0,9 procent till 4 065,60 dollar. Samtidigt föll oljan med mer än fem dollar per fat vid måndagens öppning.

Diplomati pressar oljan

Donald Trump uppgav i ett inlägg på Truth Social under helgen att Iran och andra länder i Mellanöstern bett om tid att slutföra en överenskommelse.

Den ska leda till ett ”omedelbart, fullständigt och totalt” återöppnande av Hormuzsundet och ett slut på Irans kärnvapenhot.

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Samtal med Teheran väntas hållas under måndagen, dock utan att någon tidsgräns satts.

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Dollarn pressades sedan myndigheter ingripit på valutamarknaden för att stötta den japanska yenen, vilket gjorde det dollarprissatta guldet billigare för utländska köpare.