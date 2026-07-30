Sverige mot strömmen: EU-grannarnas bostadspriser rusar ifrån

Enligt Trygga har svenska bostadspriser stigit 29,4 procent sedan 2016, medan EU-snittet under samma period ökat med 63,3 procent, alltså mer än det dubbla.

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Bara Frankrike, Italien och Finland har haft en svagare utveckling bland de 26 EU-länder som rapporterat data. Finland är det enda landet med en faktisk nedgång, på 3,3 procent, rapporterar Placera som tagit del av undersökningen.

I andra änden av skalan återfinns Ungern, där priserna mer än trefaldigats med en uppgång på 253,9 procent. Även Portugal, Litauen, Bulgarien och Tjeckien har sett prisökningar på över 150 procent, enligt Trygga.

Pandemin bröt utvecklingen

En förklaring till Sveriges eftersläpning är utvecklingen efter pandemin. Enligt Trygga toppade den svenska bostadsmarknaden andra kvartalet 2022 efter en uppgång på drygt 20 procent, för att därefter falla tillbaka.

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Priserna har sedan återhämtat sig delvis, men ligger fortfarande omkring 4 procent under toppnivån.

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EU-snittet följde inledningsvis en liknande bana, men har därefter fortsatt uppåt och ligger nu drygt 11 procent över 2022 års topp.