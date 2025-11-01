Malaga eller Barcelona? Bostadspriserna går åt helt olika håll

Avståndet till Ukraina väger tungt

Spaniens geografiska läge har blivit en tillgång. Landet ligger långt från kriget i Ukraina och upplevs som ett tryggt alternativ i tider av geopolitisk oro.

”Spanien är ganska långt bort från de här oroliga delarna av Europa”, säger Lundkvist.

Den upplevda stabiliteten har skapat en hajp kring framförallt solkustområdena – och gjort Spanien till ett av Europas mest attraktiva alternativ för fastighetsinvesteringar.

En stad går mot strömmen

På de flesta håll i Spanien är prisutvecklingen stabil med uppgångar.

Men Barcelona sticker ut. I den katalanska huvudstaden har priserna sjunkit istället för att stiga.

Skillnaden mot solkustens explosiva tillväxt är slående, men orsakerna till Barcelonas nedgång framgår inte.

Värdet nästan fördubblat

Köpare som gick in på den spanska bostadsmarknaden för 10-15 år sedan har sett en remarkabel utveckling.

Då var marknaden svag efter finanskrisen och den svenska kronan var stark, vilket skapade ett gynnsamt utgångsläge.

”Bostäderna har nästan dubblats i värde sedan dess på många håll”, säger Lundkvist.

Även om kronan har stärkts den senaste tiden räcker det inte för att väga upp prisökningen. Ägare i de populära områdena har sett sina tillgångar växa kraftigt.

Vänta eller köpa nu?

Lite talar för att trenden ska vända inom en nära framtid, enligt Lundkvist. Stark ekonomi, fallande räntor, bostadsbrist och upplevd trygghet – de grundläggande förutsättningarna kvarstår.

”Jag tror att det här läget kommer inte att förändras på kort sikt i alla fall”, säger han.

Samtidigt finns andra delar av Europa där hajpen inte ser likadan ut – vilket kan vara värt att överväga för den som söker alternativ till de mest uppvärmda marknaderna.

Den svenska kronan förväntas dessutom bli starkare framöver, vilket kan skapa en uppsida för svenska köpare även om priserna i Spanien fortsätter stiga.