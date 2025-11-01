Realtid
Realtid.se
Realtid TV

Malaga eller Barcelona? Bostadspriserna går åt helt olika håll

Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 01 nov. 2025Publicerad: 01 nov. 2025

På Spaniens solkust har bostadspriserna exploderat under året. Men i Barcelona går utvecklingen åt motsatt håll – där kostar det nu mindre att köpa bostad än för tolv månader sedan.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

småsparare
Spela klippet
Realtid TV

Småsparare varnas efter börsrallyt: "För självsäkra"

31 okt. 2025
begagnade
Spela klippet
Realtid TV

Begagnade elbilar håller bättre än väntat

30 okt. 2025
hon
Spela klippet
Realtid TV

Hon gjorde alla fel – nu har 200 ställt sig i kö

28 okt. 2025
varningen
Spela klippet
Spara & placera

Varningen: Ingen går säker när AI-bubblan spricker

27 okt. 2025
kinas
Spela klippet
Realtid TV

Kinas vapen mot Trump: "Som en dans"

26 okt. 2025

Malaga har fått se priserna stiga med 17 procent bara i år.

Murcia och Almeria ligger inte långt efter med ökningar på 13 procent.

Kontrasten till Barcelona kunde knappt vara större, enligt Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist.

Efterfrågan från hela Europa

Gemensamt för Malaga, Murcia och Almeria är att de ligger längs medelhavskusten. Dit strömmar nu köpare från hela den välbärgade delen av Europa, vilket driver upp priserna kraftigt.

”Det är framförallt Malaga på solkusten som lockar”, säger Lundkvist till Realtid TV.

Bakom prisrusningen ligger ett snålt utbud av bostäder på marknaden. De få objekt som finns ute blir extraordinärt dyra. Fallande räntor och en stark spansk ekonomi förstärker trenden.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Avståndet till Ukraina väger tungt

ANNONS

Spaniens geografiska läge har blivit en tillgång. Landet ligger långt från kriget i Ukraina och upplevs som ett tryggt alternativ i tider av geopolitisk oro.

”Spanien är ganska långt bort från de här oroliga delarna av Europa”, säger Lundkvist.

Den upplevda stabiliteten har skapat en hajp kring framförallt solkustområdena – och gjort Spanien till ett av Europas mest attraktiva alternativ för fastighetsinvesteringar.

En stad går mot strömmen

På de flesta håll i Spanien är prisutvecklingen stabil med uppgångar.

Men Barcelona sticker ut. I den katalanska huvudstaden har priserna sjunkit istället för att stiga.

Skillnaden mot solkustens explosiva tillväxt är slående, men orsakerna till Barcelonas nedgång framgår inte.

Värdet nästan fördubblat

ANNONS

Köpare som gick in på den spanska bostadsmarknaden för 10-15 år sedan har sett en remarkabel utveckling.

Då var marknaden svag efter finanskrisen och den svenska kronan var stark, vilket skapade ett gynnsamt utgångsläge.

”Bostäderna har nästan dubblats i värde sedan dess på många håll”, säger Lundkvist.

Även om kronan har stärkts den senaste tiden räcker det inte för att väga upp prisökningen. Ägare i de populära områdena har sett sina tillgångar växa kraftigt.

Vänta eller köpa nu?

Lite talar för att trenden ska vända inom en nära framtid, enligt Lundkvist. Stark ekonomi, fallande räntor, bostadsbrist och upplevd trygghet – de grundläggande förutsättningarna kvarstår.

”Jag tror att det här läget kommer inte att förändras på kort sikt i alla fall”, säger han.

Samtidigt finns andra delar av Europa där hajpen inte ser likadan ut – vilket kan vara värt att överväga för den som söker alternativ till de mest uppvärmda marknaderna.

ANNONS

Den svenska kronan förväntas dessutom bli starkare framöver, vilket kan skapa en uppsida för svenska köpare även om priserna i Spanien fortsätter stiga.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BarcelonaBostäderBostadsmarknadMalagaSpanien
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS