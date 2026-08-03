Miljardärernas strandkrig – tvingas riva stängsel och bryggor

Strandskyddet har blivit en av de mest omstridda markfrågorna i Sverige, särskilt i valtider när regeringen signalerat att man vill förändra eller riva upp delar av dagens regler.



Debatten handlar om hur mycket strand och vatten som ska vara tillgängligt för allmänheten och hur långt privata fastighetsägare får gå för att avgränsa strand i anslutning till egendomen.

Tidigare har Realtid skrivit om hur ett fritidshus med strandtomt kan bli en dyr affär om tidigare ägare byggt en brygga utan tillstånd.

Även i Norge har frågan om allmänhetens tillgång till stränder lett till uppmärksammade rättstvister. Fastighetsägare har fått krav på sig att riva allt från stängsel, murar och bryggor till statyer och gigantiska blomkrukor som anses hindra allmänhetens framkomlighet.

En av de mest uppmärksammade konflikterna gäller två stängsel som Inger Sande Brøvig, änka efter redaren och investeraren Tharald Brøvig, har på sin fastighet.

Dagens Industri rapporterar att Statsforvalteren avslog hennes överklagande i maj 2025. Brøvig tog då ärendet vidare och stämde Klima- og miljødepartementet, men förlorade i Oslo tingrett.



Domstolen slog fast att stängslen saknar annan funktion än att hindra allmänhetens passage..

Oskar Vegheim, advokat vid Regeringsadvokaten, säger att domen bekräftar allemansrättens starka ställning i Norge. Brøvig har meddelat att hon överklagar.

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Andresen slipper korta sin brygga

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Affärskvinnan och miljardären Katharina Andresen, från familjen bakom investmentbolaget Ferd, hamnade i konflikt med kommunen om bryggan vid sin strandfastighet. Fastigheten köptes 2023 för rekordsumman 585 miljoner norska kronor.

Plan- og bygningsetaten krävde att bryggan skulle kortas med drygt en meter. Andresen överklagade – och i maj upphävde Statsforvalteren kommunens beslut. Hon slipper därmed att ändra bryggan.

Däremot fick investeraren Bjørn Rune Gjelsten ett helt annat besked. I december 2024 beordrades han att riva bryggan och återställa området. Gjelsten beskriver beslutet som känslosamt eftersom bryggan funnits i nästan 25 år.

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