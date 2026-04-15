Boom efter nya bolåneregler – men befintliga ägare kan drabbas

Statistik från Hemnet visar den största ökningen av bostadsannonser på tio år, mätt från en vecka till en annan.

En undersökning från i februari visade att var fjärde person som planerat att sälja valde att vänta in de nya reglerna, rapporterar SVT:s Ekonomibyrån.

”Det är en positiv stämning med fler säljare som vill sälja och köpare som vill köpa”, säger mäklaren Madeleine Christov till Ekonomibyrån.

Bolåneregler och påsk bidrog

Jessica Sjöberg, tillförordnad presschef på Hemnet, bekräftar bilden och menar att bolånereglerna bidragit till det ökade utbudet, även om påskveckan också spelar in.

Även Booli och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har noterat fler annonser.

Det stora utbudet kan dock dämpa de prisökningar som flera experter har förutspått. Amanda Göthberg, boendeexpert på Mäklarsamfundet, påpekar att många jämförbara objekt på marknaden samtidigt snarare kan ha en dämpande effekt på priserna, enligt SVT.

Kan ge problem för låntagare

Men reglerna har också en baksida. Enligt Placera innebär förändringarna att tilläggslån på befintliga bolån, exempelvis för renovering. bara får tas upp till 80 procents belåningsgrad, jämfört med tidigare 85 procent.

Det innebär att den som redan har en hög belåningsgrad får mindre utrymme att låna ytterligare med bostaden som säkerhet.

Dessutom föreslås femårsregeln för omvärdering gälla även när syftet är att skapa nytt låneutrymme, rapporterar News55.