NCC renoverar just nu Landskrona vattentorn på uppdrag av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). Men den senaste veckan har uppmärksamheten riktats mot något helt annat än själva renoveringen: byggställningen runt tornet kom att forma stora hakkors.
Byggnadsställningar såg ut som hakkors – nu byts de ut
Inplankningen, golvelementen på ställningen, bildade symbolerna, och bilder spreds snabbt i sociala medier.
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Reaktionerna lät inte vänta på sig. En person som sett bilderna säger till Aftonbladet att många först trodde att det rörde sig om AI-genererat material.
”Vi var många som trodde det var AI men nej det är på riktigt”, säger personen till tidningen.
Inte avsiktligt
NCC tar avstånd från det inträffade och betonar att utformningen inte var avsiktlig.
”Det är inte avsiktligt gjort, NCC tar starkt avstånd från symbolerna och allt som de representerar och vi är ledsna om någon har upplevt det som stötande, säger Amelie Winberg, presschef för NCC Sverige, till Aftonbladet.
Enligt Winberg placeras golvelementen normalt på det här sättet för att man med effektiva material ska kunna nå alla punkter i en fyrkant, och symbolen blir vanligtvis inte synlig.
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Golvelementen har nu placerats om, och ställningsentreprenören kommer att välja en annan metod framöver.
Ska ändra byggmetod
Ställningen är en så kallad Hakiställning och byggs av Sydställningar. Bolagets vd Jonas Möllebro förklarar för Byggnadsarbetaren varför inplankningen kom att se ut som den gjorde.
”Min reaktion när detta kom fram var givetvis att vi måste ändra byggmetod. Ingen har såklart valt en viss byggmetod avsiktligt för att det skulle se ut som den här symbolen”, säger han till tidningen.
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Enligt Möllebro handlade upplägget om effektivitet, säkerhet och om att använda så lite material som möjligt.
För att montörerna säkert ska kunna nå spirorna och röra sig runt tornet hade en bred inplankning lagts ut, berättar han för Byggnadsarbetaren. Eftersom montörerna dessutom behöver lyfta med sig plankorna medan ställningen byggs eftersträvar man normalt så få plankor som möjligt.
Kommer kräva mer arbete
Ombyggnaden innebär mer arbete. Enligt Möllebro måste ställningsbyggarna nu lyfta fler plankor hela vägen upp, vilket kräver mer arbetstid och ökar belastningen.
Trots det fanns ingen tvekan om att göra om, uppger han för Byggnadsarbetaren.
Arbetet med att bygga om ställningen inleddes redan innan den stora uppståndelsen, i samspel mellan Sydställningar, beställaren och NCC.