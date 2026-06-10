Byggnadsställningar såg ut som hakkors – nu byts de ut

Inplankningen, golvelementen på ställningen, bildade symbolerna, och bilder spreds snabbt i sociala medier.

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Reaktionerna lät inte vänta på sig. En person som sett bilderna säger till Aftonbladet att många först trodde att det rörde sig om AI-genererat material.

”Vi var många som trodde det var AI men nej det är på riktigt”, säger personen till tidningen.

Inte avsiktligt

NCC tar avstånd från det inträffade och betonar att utformningen inte var avsiktlig.

”Det är inte avsiktligt gjort, NCC tar starkt avstånd från symbolerna och allt som de representerar och vi är ledsna om någon har upplevt det som stötande, säger Amelie Winberg, presschef för NCC Sverige, till Aftonbladet.

Enligt Winberg placeras golvelementen normalt på det här sättet för att man med effektiva material ska kunna nå alla punkter i en fyrkant, och symbolen blir vanligtvis inte synlig.

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Golvelementen har nu placerats om, och ställningsentreprenören kommer att välja en annan metod framöver.