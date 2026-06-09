Den finansiellt pressade fastighetsprofilen Rutger Arnhult fortsätter att banta sin portfölj. Enligt analytiker kan det bli tal om ännu fler försäljningar
Arnhult under press – säljer för hundratals miljoner
Via ägarbolaget M2 Asset Management sålde Rutger Arnhult den 5 juni 50 miljoner B-aktier i fastighetsbolaget Logistea, där hustrun Mia Arnhult sitter i styrelsen.
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Aktierna avyttrades till kursen 13,25 kronor per styck, en affär på 662,5 miljoner kronor som gjordes utanför handelsplats, enligt Placera med hänvisning till Finansinspektionens insynsregister.
Posten motsvarar 9,8 procent av kapitalet i Logistea. Därmed minskar Arnhult sitt innehav kraftigt. Så sent som den 29 maj kontrollerade han drygt 20 procent av kapitalet.
Ansträngt kassaflöde
Försäljningen ska ses mot bakgrund av ett ansträngt kassaflöde. Enligt analytikern Bertil Nilsson på Carlsquare behöver Arnhult eller M2 sälja för drygt en miljard kronor i kvartalet för att hålla kassaflödet i balans, utan andra kapitaltillskott.
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Vid sidan av försäljningar är det avgörande att han också lyckas ta upp nya lån för att ersätta de gamla, säger han till EFN.
Pressat substansvärde
Arnhults största innehav är Corem Property Group (börskurs Corem), som han äger via M2. I ett färskt bokslut framgår att substansvärdet pressats ned till omkring 5,5 miljarder kronor.
Enligt Nilsson skulle siffran falla till runt 2,7 miljarder om Corem-aktierna skrevs ned till marknadsvärde, rapporterar EFN. Kvar i portföljen finns, utöver Logistea. innehav i bland annat Nordea, Devyser Diagnostics, Besqab, Wästbygg Gruppen och Meds, tillsammans värda cirka 1,5 miljarder kronor
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Analytikern tror på fortsatta avyttringar och utesluter inte att Arnhult på sikt tvingas tumma på kärninnehavet i Corem. Han liknar situationen vid den finansiella stress som tidigare drabbade SBB.
Kistaflytten drar ner
Pressen på Corem har förvärrats av att storhyresgästen Ericsson lämnar Kista.
Telekomjätten flyttar 95 000 kvadratmeter till Hagastaden i vad som beskrivs som Sveriges största kontorsuthyrning någonsin.
Corem, som äger stora delar av Kista, förlängde så sent som i december förra året hyresavtalet med Ericsson för 39 000 kvadratmeter fram till 2030.
Efter beskedet har Corem-aktien rasat och handlades på måndagen till 2,41 kronor, den lägsta nivån någonsin. Under tisdagen steg den något till 2,52 kronor.