Arnhult under press – säljer för hundratals miljoner

Via ägarbolaget M2 Asset Management sålde Rutger Arnhult den 5 juni 50 miljoner B-aktier i fastighetsbolaget Logistea, där hustrun Mia Arnhult sitter i styrelsen.

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Aktierna avyttrades till kursen 13,25 kronor per styck, en affär på 662,5 miljoner kronor som gjordes utanför handelsplats, enligt Placera med hänvisning till Finansinspektionens insynsregister.

Posten motsvarar 9,8 procent av kapitalet i Logistea. Därmed minskar Arnhult sitt innehav kraftigt. Så sent som den 29 maj kontrollerade han drygt 20 procent av kapitalet.

Ansträngt kassaflöde

Försäljningen ska ses mot bakgrund av ett ansträngt kassaflöde. Enligt analytikern Bertil Nilsson på Carlsquare behöver Arnhult eller M2 sälja för drygt en miljard kronor i kvartalet för att hålla kassaflödet i balans, utan andra kapitaltillskott.

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Vid sidan av försäljningar är det avgörande att han också lyckas ta upp nya lån för att ersätta de gamla, säger han till EFN.