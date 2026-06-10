Episurfs köpfest fortsätter – nu för 647 miljoner

Episurf (börskurs Episurf) förvärvar samtliga aktier i Kuststaden Invest AB, inklusive de helägda fastighetsägande dotterbolagen, till ett överenskommet fastighetsvärde om 647 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

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Portföljen omfattar ett tjugotal fastigheter med en uthyrbar area om cirka 52 000 kvadratmeter, främst belägna i Oskarshamn men även i Västervik, Mönsterås och Hultsfred.

Beståndet är blandat och rymmer handel, livsmedel, lättindustri och logistik, kontor samt bostäder, med hyresgäster som Scania, Coop, Region Kalmar län, Oskarshamns kommun och Swedbank.

Kuststaden går in i Episurf

Genom affären blir Kuststaden i sin tur ägare i Episurf.

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”Kuststaden är en väl förvaltad fastighetsportfölj i Oskarshamn med hyresgäster som Scania, Coop och Region Kalmar län och en uthyrningsgrad kring 95 procent. Genom förvärvet tillförs Episurf ett bestånd med mer än 8 års genomsnittlig kontraktstid och en erfaren lokal förvaltningsorganisation, säger Jens Andersson, vd för Episurf Medical i en kommentar.

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Vill fortsätta växa

Med köpet äger Episurf nu fastigheter för 5,8 miljarder kronor efter en rad förvärv från bland andra Frusipe Intressenter, KlaraBo, Mofast, Botrygg, Lilium, Setune och Livi Fastigheter.

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Så sent som i måndags tecknade bolaget avtal om att köpa 30 bostads- och LSS-fastigheter från Livi för 920 miljoner kronor.

Bolagets mål för året är ett bestånd på 10 miljarder kronor, och det långsiktiga målet är 20 miljarder.