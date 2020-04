EU-kommisionen godkänner svenska krispaketet

EU godkänner svenska krispaketet

EU-kommissionen godkände under torsdagskvällen Sveriges krispaket om 100 miljarder kronor för att hjälpa småföretag under coronakrisen. "Det svenska garantisystemet på 9,1 miljarder euro kommer att hjälpa företag att täcka omedelbara likviditetsbehov och fortsätta sin verksamhet under dessa svåra tider", säger Margrethe Vestager, kommissionens vice ordförande med ansvar för konkurrensfrågor, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Moodys sänker Swedbanks kreditbetyg

Ratingbolaget Moodys sänker nu Swedbanks kreditbetyg till Aa3 från Aa2 och justerar samtidigt utsikterna till stabila från negativa. Moodys bedömer att bristerna som avslöjades under härvan om penningtvätt är tillräckligt stora för att ha en väsentlig inverkan på bankens övergripande riskprofil, skriver Finwire.



Morningstars analyschef: Läge för företagsobligationer

Morningstars svenska analyschef Jonas Lindmark skriver i en krönika att det är läge att köpa fonder exponerade mot företagsobligationer. “Mer än dubbelt så hög ränta jämfört med för en månad sedan borde locka köpare. Men fondbolagen har varit dåliga på att förklara hur företagsobligationer fungerar. Det har skapat ett bra köptillfälle, så fråga fondbolagen vilken förväntad avkastning deras räntefonder ger idag”, skriver Jonas Lindmark på Morningstar.



Donald Trump: Minskad oljeproduktion i närtid

USA:s president Donald Trump skriver på twitter att han pratat med Saudiarabiens ledare, som i sin tur har pratat med Rysslands president Vladimir Putin. Trump uppger att han förväntar sig att länderna snart kommer att minska oljeproduktionen med minst 10 miljoner fat per dag, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Wall Street uppåt

Under gårdagen stängde de amerikanska börserna i dur. Nasdaqs kompositindex ökade med 1,72 procent, S&P 500 växte med 2,28 procent och Dow Jones stängde på plus 2,24 procent.

Asienbörserna faller

Asienbörserna backar på bred front under fredagsmorgonen svensk tid. Shanghais kompositindex minskar med 0,65 procent, Hang Seng-index ned 0,8 procent, indexet för Nikkei-225 tappar 0,6 procent och Australiens breda index sjunker med 1,6 procent.



Över 1 miljon smittade i Coronaviruset

Antalet bekräftade smittade av coronaviruset globalt beräknas under fredagen till 1 015 964, från 935 957 bekräftade fall under torsdagen. Antalet döda av viruset är nu uppe i 53 217, enligt Worldometer.



Wallenstam drar tillbaka utdelningsförslag

Det svenska fastighetsföretaget Wallenstams styrelse beslutar nu att dra tillbaka sitt tidigare förslag till årsstämman om en utdelning på 1,90 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019 som en försiktighetsåtgärd mot bakgrund av coronakrisen och den osäkra ekonomiska miljö som nu råder, skriver Nyhetsbyrån Direkt.