Rapporterade fel arbetstid – kostade henne jobbet

Fallet har också fått stor uppmärksamhet i medierna eftersom det rör en fackligt förtroendevald på en statlig myndighet.

Arbetsgivaren reagerade på återkommande oklarheter i hur hon redovisade arbetstid, facklig tid och frånvaro vid sjukdom eller semester.

Arbetstagaren var fackligt förtroendevald och hade enligt förtroendemannalagen rätt att vara ledig med lön för uppdrag i den lokala klubben. Samtidigt menade arbetsgivaren att hon hade ansvar för att rapportera tiden korrekt.

Flera fel i tidsrapporteringen

Vid en genomgång upptäckte arbetsgivaren att arbetstagaren vid flera tillfällen redovisat facklig ledighet till klubben men arbetstid till arbetsgivaren.

Inloggningstider på arbetsdatorn överensstämde inte heller med den arbetstid hon rapporterat. Arbetsgivaren menade att hon därmed fått både mer lön och mer semester än hon hade rätt till.