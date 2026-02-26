En arbetstagare med tio års anställning har avskedats efter återkommande brister i rapporteringen av arbetstid och frånvaro. Tvisten hamnade i Arbetsdomstolen, som nu har prövat om avskedandet varit befogat.
Rapporterade fel arbetstid – kostade henne jobbet
Fallet har också fått stor uppmärksamhet i medierna eftersom det rör en fackligt förtroendevald på en statlig myndighet.
Arbetsgivaren reagerade på återkommande oklarheter i hur hon redovisade arbetstid, facklig tid och frånvaro vid sjukdom eller semester.
Arbetstagaren var fackligt förtroendevald och hade enligt förtroendemannalagen rätt att vara ledig med lön för uppdrag i den lokala klubben. Samtidigt menade arbetsgivaren att hon hade ansvar för att rapportera tiden korrekt.
Flera fel i tidsrapporteringen
Vid en genomgång upptäckte arbetsgivaren att arbetstagaren vid flera tillfällen redovisat facklig ledighet till klubben men arbetstid till arbetsgivaren.
Inloggningstider på arbetsdatorn överensstämde inte heller med den arbetstid hon rapporterat. Arbetsgivaren menade att hon därmed fått både mer lön och mer semester än hon hade rätt till.
Facket menade att misstagen var oavsiktliga
Facket medgav några felregistreringar men hävdade att det rörde sig om misstag och att inloggningstider inte gav hela bilden av arbetet.
De menade också att arbetsgivaren känt till att arbetstagaren ibland redovisade tiden schablonmässigt. Tiden som redovisades kunde omfatta arbete vid annat tillfälle.
Facket menade därtill att flexsystemet på arbetsplatsen inte fungerade särskilt bra för det fackliga arbetet.
Nio felaktiga registreringar under sju månader
Arbetsdomstolen gick igenom rapporteringen av arbetstid, sjukfrånvaro och semester och fann nio felaktiga registreringar under sju månader.
Domstolen slog fast att arbetstagaren måste följa arbetsgivarens riktlinjer och att schablonmässig rapportering inte är acceptabel.
I senaste avsnittet av Arbetsrättspodden diskuterade Emelie Svensäter Jerntorp, advokat och delägare på Vinge, och Johanna Fjellström, advokat med inriktning på arbetsrätt, domen.
De noterade att domstolen fäste vikt vid att myndighetens uppdrag kräver noggrannhet och omdöme.
Arbetstagarens felaktiga tidsrapportering innebar därför att förtroendet ansågs skadat. På en myndighet där precision är avgörande är det viktigt att visa omdöme både i och utanför arbetet.
Kräver tydlighet från arbetsgivaren
Samtalet i Arbetsgivarpodden lyfter att domen också visar hur viktigt det är att arbetsgivaren är tydlig med hur tid ska redovisas och att samtal om rutiner dokumenteras.
Om avvikelser accepteras utan att påtalas kan det uppfattas som att de godtas. Samtidigt måste den som får ett ansvar också följa det.