Wallenbergsfärens planer på en helsvensk krutfabrik närmar sig förverkligande. Det Wallenbergägda bolaget Verkan har lämnat in sin tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen och siktar på att leverera det första krutet 2028.
Wallenberg satsar på svenskt krut
Fabriken ska byggas i Björneborg, en gammal bruksort i värmländska skogarna mellan Kristinehamn och Degerfors. Fullt utbyggd väntas anläggningen ge 450 nya jobb.
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Enligt ansökan, som Dagens industri tagit del av, handlar det om en produktionsvolym på över 1 000 ton krut per år med dygnet runt-kapacitet, en kraftförsörjning på upp till 300 megawatt och omkring 70 lastbilstransporter i veckan.
Exakt hur mycket krut som ska tillverkas är dock hemligt av säkerhetsskäl.
Sverige ska bli mer självförsörjande
Strategin är att göra Sverige mer självförsörjande.
I dag är Eurenco Bofors i Karlskoga landets enda större tillverkare av militärt krut ,men bolaget ägs till 100 procent av franska staten.
Samtidigt baseras 70 procent av världens kruttillverkning på bomullscellulosa från Kina, enligt Verkans vd Hugo Carlsson, tidigare finansdirektör på Saab i Storbritannien. Det svenska krutet ska i stället bygga på cellulosa från de svenska skogsbolagens pappersmassa.
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Kopplingen till skogsindustrin är inte en tillfällighet. Wallenberg Investments är näst största ägare i Stora Enso, och skogsjättens tidigare Sverigechef Per Lyrvall sitter i Verkans styrelse.
Bolaget ägs av FAM/Wallenberg Investments med Marcus Wallenberg som ordförande och Håkan Buskhe, tidigare Saab-vd, som vice vd. I styrelsen sitter även förre ÖB Micael Bydén.
Flera steg på väg
I slutet av juni tog projektet ytterligare ett steg när Verkan och statliga Sveaskog, som äger marken, tecknade en avsiktsförklaring om samarbete, skrev Dagens PS.
”Att vår mark kan bidra till att stärka Sveriges försvarsförmåga och beredskap är något vi är stolta över”, sa Per Callenberg, chef för hållbar affärsutveckling hos Sveaskog”.
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Krutsatsningen är del av ett bredare mönster där Wallenbergsfären tar grepp om strategiskt viktig svensk industri.
I juni tog familjesfären ledningen i det krisande grönstålsbolaget Stegra, där Wallenberg Investments sköt in 2,9 miljarder kronor och säkrade 38,5 procent av rösterna i den nya ägarstrukturen.
Ambitionen ligger i linje med den linje Jacob Wallenberg drev på Svenskt Näringslivs tillväxtdag i maj, där han manade Europa att ta sig ur USA:s skugga och bygga egen konkurrenskraft.