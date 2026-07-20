Wallenberg satsar på svenskt krut

Fabriken ska byggas i Björneborg, en gammal bruksort i värmländska skogarna mellan Kristinehamn och Degerfors. Fullt utbyggd väntas anläggningen ge 450 nya jobb.

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Enligt ansökan, som Dagens industri tagit del av, handlar det om en produktionsvolym på över 1 000 ton krut per år med dygnet runt-kapacitet, en kraftförsörjning på upp till 300 megawatt och omkring 70 lastbilstransporter i veckan.

Exakt hur mycket krut som ska tillverkas är dock hemligt av säkerhetsskäl.

Sverige ska bli mer självförsörjande

Strategin är att göra Sverige mer självförsörjande.

I dag är Eurenco Bofors i Karlskoga landets enda större tillverkare av militärt krut ,men bolaget ägs till 100 procent av franska staten.

Samtidigt baseras 70 procent av världens kruttillverkning på bomullscellulosa från Kina, enligt Verkans vd Hugo Carlsson, tidigare finansdirektör på Saab i Storbritannien. Det svenska krutet ska i stället bygga på cellulosa från de svenska skogsbolagens pappersmassa.

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Kopplingen till skogsindustrin är inte en tillfällighet. Wallenberg Investments är näst största ägare i Stora Enso, och skogsjättens tidigare Sverigechef Per Lyrvall sitter i Verkans styrelse.

Bolaget ägs av FAM/Wallenberg Investments med Marcus Wallenberg som ordförande och Håkan Buskhe, tidigare Saab-vd, som vice vd. I styrelsen sitter även förre ÖB Micael Bydén.