Många husdjur, inte minst katter, lider av övervikt. Det vill nu läkemedelsbolag råda bot på med hjälp Ozempic-liknande läkemedel.
Läkemedelsbolag tar fram Ozempic för katter
Läkemedel av samma typ som Ozempic och Wegovy kan i framtiden bli ett alternativ även för överviktiga katter.
Två amerikanska bioteknikbolag testar nu experimentella GLP-1-behandlingar för husdjur.
Det markerar ett av de första försöken att introducera läkemedelsklassen inom veterinärmedicin.
Befinner sig i tidigt skede
Akston Biosciences finansierar en klinisk studie vid Cornell University där omkring 70 överviktiga eller feta katter ska behandlas med en GLP-1-terapi som ges en gång i veckan, skriver CNBC.
Samtidigt utvecklar San Francisco-baserade OKAVA Pharmaceuticals ett implantat som ska kunna frisätta läkemedlet kontinuerligt under upp till sex månader.
Ingen av behandlingarna är godkänd för veterinär användning och båda befinner sig fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede. Resultat från studierna väntas senare under året.
Bakgrunden är att övervikt bland sällskapsdjur blivit ett växande problem.
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Vanligt med övervikt
Enligt Association for Pet Obesity Prevention klassades 61 procent av de katter och 59 procent av de hundar som undersöktes av amerikanska veterinärer 2022 som överviktiga eller feta.
För katter är viktnedgång ofta särskilt svår att uppnå eftersom de inte kan motioneras på samma sätt som hundar och ofta är mindre mottagliga för kostförändringar. Det har gjort GLP-1-läkemedel till ett intressant forskningsområde.
Satsningarna sker samtidigt som den amerikanska marknaden för husdjur genomgår en bred förändring.
Konsumenterna lägger allt större summor på premiumfoder, kosttillskott, veterinärvård och diagnostik, vilket skapar nya affärsmöjligheter för både läkemedelsbolag och traditionella djurfoderföretag.
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Finns en trend på marknaden
Analytiker bedömer dock att viktminskningsläkemedel för djur inte kommer att få samma kommersiella genomslag som motsvarande behandlingar för människor.
En viktig förklaring är att veterinärvård i stor utsträckning betalas direkt av djurägarna, vilket gör priset avgörande för efterfrågan.
I stället väntas tillväxten på kort sikt komma från ett bredare ekosystem kring viktkontroll, med specialfoder, viktminskningsprogram och behandling av följdsjukdomar.
Samtidigt satsar flera stora aktörer redan på förebyggande djurhälsa. Nestlé utvecklar produkter med fokus på individanpassad nutrition, matsmältning och ett längre friskt liv för husdjur.
Bolaget lyfter särskilt fram den snabbt växande kattmarknaden, där premiumprodukter växer snabbare än motsvarande segment för hundar.
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