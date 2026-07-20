Läkemedelsbolag tar fram Ozempic för katter

Läkemedel av samma typ som Ozempic och Wegovy kan i framtiden bli ett alternativ även för överviktiga katter.

Två amerikanska bioteknikbolag testar nu experimentella GLP-1-behandlingar för husdjur.

Det markerar ett av de första försöken att introducera läkemedelsklassen inom veterinärmedicin.

Befinner sig i tidigt skede

Akston Biosciences finansierar en klinisk studie vid Cornell University där omkring 70 överviktiga eller feta katter ska behandlas med en GLP-1-terapi som ges en gång i veckan, skriver CNBC.

Samtidigt utvecklar San Francisco-baserade OKAVA Pharmaceuticals ett implantat som ska kunna frisätta läkemedlet kontinuerligt under upp till sex månader.

Ingen av behandlingarna är godkänd för veterinär användning och båda befinner sig fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede. Resultat från studierna väntas senare under året.

Bakgrunden är att övervikt bland sällskapsdjur blivit ett växande problem.

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