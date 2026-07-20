Högre skatter får ryssar att betala svart i kontanter

Användningen av kontanter ökar snabbt i Ryssland, och det sker samtidigt som den krigsdrabbade ekonomin bromsar in.

Återkommande avbrott i mobilnätet och ett större behov att undvika skatter har lett till den största ökningen av kontanter i omlopp sedan pandemin.

Enligt den ryska centralbankens statistik har mängden kontanter i cirkulation ökat med 1,56 biljoner rubel hittills i år, motsvarande omkring 20 miljarder dollar.

Har stängt ned internet

Det är den största ökningen under årets första månader under något år utanför covid-19-pandemin, skriver BBC.

Utvecklingen sammanfaller med en våg av ukrainska drönarattacker.

För att skydda landet har ryska myndigheter vid upprepade tillfällen stängt ned mobilt internet i stora delar av landet, vilket gjort att kortbetalningar och digitala betaltjänster periodvis slutat fungera.

Många ryssar väljer därför att ha kontanter tillgängliga för vardagliga inköp.

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Kontantanvändningen har tidigare ökat i samband med stora kriser, bland annat efter den partiella mobiliseringen hösten 2022 och Wagnergruppens myteri sommaren 2023.

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