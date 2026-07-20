Vladimir Putin har behövt höja skatterna för att ha råd med kriget i Ukraina. Det får fler ryssar att hålla sig undan skattmasen.
Högre skatter får ryssar att betala svart i kontanter
Användningen av kontanter ökar snabbt i Ryssland, och det sker samtidigt som den krigsdrabbade ekonomin bromsar in.
Återkommande avbrott i mobilnätet och ett större behov att undvika skatter har lett till den största ökningen av kontanter i omlopp sedan pandemin.
Enligt den ryska centralbankens statistik har mängden kontanter i cirkulation ökat med 1,56 biljoner rubel hittills i år, motsvarande omkring 20 miljarder dollar.
Har stängt ned internet
Det är den största ökningen under årets första månader under något år utanför covid-19-pandemin, skriver BBC.
Utvecklingen sammanfaller med en våg av ukrainska drönarattacker.
För att skydda landet har ryska myndigheter vid upprepade tillfällen stängt ned mobilt internet i stora delar av landet, vilket gjort att kortbetalningar och digitala betaltjänster periodvis slutat fungera.
Många ryssar väljer därför att ha kontanter tillgängliga för vardagliga inköp.
Kontantanvändningen har tidigare ökat i samband med stora kriser, bland annat efter den partiella mobiliseringen hösten 2022 och Wagnergruppens myteri sommaren 2023.
Svårare att driva in skatt
Den växande kontantekonomin innebär samtidigt problem för staten.
När fler betalningar sker utanför banksystemet blir det svårare för myndigheterna att ta in skatt, samtidigt som budgetunderskottet ökar och kriget i Ukraina kräver stora offentliga utgifter.
Den ryska regeringen höjde i januari mervärdesskatten från 20 till 22 procent och sänkte samtidigt gränsen för vilka små och medelstora företag som omfattas av momsen.
Flera företag uppges därför försöka minska den redovisade omsättningen genom att uppmuntra kunder att betala kontant.
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Vill inte ha en svart ekonomi
En undersökning från företagarorganisationen Opora Russia visar att omkring sex procent av småföretagarna tagit till olika ”grå” metoder för att hantera den högre skattebördan.
Det kan exempelvis ske genom att inte registrera alla försäljningar eller betala ut löner kontant.
Samtidigt försöker Kreml motverka den växande skuggekonomin. President Vladimir Putin har tidigare betonat att skatteförändringarna inte får leda till ökad svart ekonomi.
Trots att ryska banker erbjuder höga sparräntor fortsätter många hushåll att ta ut pengar. Bara i maj togs omkring 550 miljarder rubel ut från bankkonton, däribland 200 miljarder från bundna sparkonton.
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