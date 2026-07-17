Gardell kliver in i Essity – prisas av storägare

Cevians ägande uppgår nu till cirka 5,6 procent av kapitalet, motsvarande omkring 3,2 procent av rösterna.

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Sett till kapital är fonden därmed bolagets näst största ägare, och sett till röster den fjärde största. Cevian uppger samtidigt att man avser att tacka ja till en inbjudan att ingå i Essitys valberedning.

Christer Gardell framhåller att engagemanget är långsiktigt förankrat.

”Cevian har följt Essity i över 30 år. Jag har själv suttit i SCA:s styrelse och Essity/SCA har varit på Cevians radar i decennier. Vi ser stor värdepotential i Essity och stödjer bolagets strategi, inklusive den pågående översynen av pappersverksamheten”, säger Gardell i en kommentar.

Han tillägger att ordförande Jan Gurander och vd Ulrika Kolsrud har fondens fulla förtroende.

”Få kan Essity lika bra som Gardell”

Simon Blecher, förvaltare på Carnegie och sedan länge stor ägare i bolaget, är påtagligt positiv till det nya sällskapet på ägarlistan.

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”Få kan Essity lika bra som Christer Gardell och hans gäng och få svenska placerare – om ens någon – har varit så skickliga på att hitta aktier när de är som mest utbombade som Cevian; ta bara ABB, Ericsson och Nordea. Alla mer än fördubblade sedan de kom in”, säger han till EFN.

Blechers huvudspår är att Cevians inträde ska påskynda hanteringen av affärsområdet Consumer Tissue.

”Nu med Cevian ombord hoppas vi på en Tissue-lösning fort – delen ska ut! Försäljning eller avknoppning, dubblat återköp och tillbaka till tillväxt igen”, skriver han enligt EFN, men understryker samtidigt att Essitys styrelse enligt honom har blivit betydligt vassare de senaste ett till två åren och redan påbörjat rätt saker.

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Enligt Blecher missar marknaden det grundläggande i bolaget. Han pekar på att analytiker, särskilt utländska, fokuserar på detaljer kring råvarupriser och svag tillväxt, medan vinsten per aktie enligt honom stigit från 13 till 18 kronor samtidigt som värderingen fallit från 18 till 13 gånger vinsten. För 2025 landade Essitys resultat per aktie på 18,37 kronor, enligt EFN.