Wallenberg: Europa måste ta sig ut ur USA:s skugga

Sverige och Europa riskerar att tappa ytterligare mark mot USA och Kina om inte investeringar, innovation och reformer prioriteras högre.

Det var budskapet när flera av landets tyngsta företagsledare samlades på Svenskt Näringslivs tillväxtdag i Stockholm.

Jacob Wallenberg varnade för att Europa blivit alltför beroende av USA och efterlyste en mer offensiv strategi för att stärka den egna konkurrenskraften.

”Växer betydligt snabbare”

Enligt honom behöver EU utveckla den inre marknaden, fördjupa samarbeten och fortsätta bygga handelsrelationer med andra delar av världen.

”Europa måste karva ut sin egen roll. Vi behöver på ett tydligt sätt ta oss ur USA:s skugga och hitta egna vägar. Inte minst när det gäller inre marknaden”, konstaterade han, enligt Tidningen Näringslivet.

Även Kinneviks ordförande Cristina Stenbeck lyfte vikten av att behålla företag och kapital i Europa.

Hon uppmanade entreprenörer att inte flytta verksamheter till USA för tidigt, trots att det ofta är enklare att starta och skala upp bolag där.

