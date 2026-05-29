Den amerikanska skuggan vilar tung över Europa. Det menar Jacob Wallenberg som inte vill att svenska företag direkt söker sig till USA.
Wallenberg: Europa måste ta sig ut ur USA:s skugga
Sverige och Europa riskerar att tappa ytterligare mark mot USA och Kina om inte investeringar, innovation och reformer prioriteras högre.
Det var budskapet när flera av landets tyngsta företagsledare samlades på Svenskt Näringslivs tillväxtdag i Stockholm.
Jacob Wallenberg varnade för att Europa blivit alltför beroende av USA och efterlyste en mer offensiv strategi för att stärka den egna konkurrenskraften.
”Växer betydligt snabbare”
Enligt honom behöver EU utveckla den inre marknaden, fördjupa samarbeten och fortsätta bygga handelsrelationer med andra delar av världen.
”Europa måste karva ut sin egen roll. Vi behöver på ett tydligt sätt ta oss ur USA:s skugga och hitta egna vägar. Inte minst när det gäller inre marknaden”, konstaterade han, enligt Tidningen Näringslivet.
Även Kinneviks ordförande Cristina Stenbeck lyfte vikten av att behålla företag och kapital i Europa.
Hon uppmanade entreprenörer att inte flytta verksamheter till USA för tidigt, trots att det ofta är enklare att starta och skala upp bolag där.
Vill ge tillväxten stor plats
Flera näringslivsprofiler pekade samtidigt ut Europas svaghet när det gäller att få snabbväxande företag att växa vidare.
EQT-chefen Per Franzén menade att kontinenten inte lider brist på startups, utan på bolag som lyckas ta nästa steg.
Bland de hinder som lyftes fram fanns långsamma tillståndsprocesser, kompetensbrist, svaga kapitalmarknader och en växande organiserad brottslighet.
Samtidigt var samsynen stor kring att tillväxtfrågan måste få en central plats i den svenska valrörelsen.
