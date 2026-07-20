Tidigare doldisen kan bli Europas första biljondollarbolag

Efterfrågan på avancerade AI-chip fortsätter att flöda vidare till ASML, som har ett de facto-monopol på den utrustning som krävs för att tillverka dem.

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Bolaget är ensamt i världen om att tillverka EUV-litografimaskiner, en teknik som är helt avgörande för de mest avancerade halvledarna och därmed för allt från smartphones till dagens kraftfullaste AI-modeller.

Frågan om biljonvärderingen har fått ny aktualitet efter en stark andra kvartalsrapport.

Aktien har rusat

ASML-aktien har stigit omkring 60 procent i år, vilket lyft bolagets värdering till nära 700 miljarder dollar. För att nå ett marknadsvärde på 1 000 miljarder dollar skulle aktien behöva handlas kring 2 600 dollar.

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ASML är i det närmaste slutsålt på sina flaggskeppssystem inom EUV för 2027, och aktien värderas nu till 38 gånger den förväntade vinsten för 2027, högre än de flesta chiptillverkare.

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Bland dem som tror på scenariot finns Carolyn Bell, förvaltare på Stonehage Fleming, där ASML utgör runt 8 procent av portföljen. Hon bedömer att bolaget har goda chanser att bli det första europeiska företaget att nå biljongränsen, men vill inte sätta någon tidpunkt, enligt Reuters.

Har blivit världspolitik

Samtidigt finns flera osäkerhetsfaktorer. En central fråga är hur länge Google, Amazon och andra så kallade hyperskalare fortsätter att spendera tungt på datacenter.

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En annan är om ASML, bolagets underleverantörer och kunder som TSMC och Samsung klarar av att genomföra sina expansionsplaner.

ASML:s unika ställning har också gjort bolaget till en geopolitisk nyckelaktör. Nyligen hamnade företaget mitt i en diplomatisk konflikt sedan USA:s handelsminister Howard Lutnick anklagat ASML för att en avancerad maskin kan ha hamnat i Kina. En anklagelse som bolaget bestämt tillbakavisar.