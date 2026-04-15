Världsekonomin befinner sig i ett kritiskt läge. Internationella valutafonden har sänkt sin globala tillväxtprognos till 3,1 procent för 2026 och kopplar nedgraderingen direkt till kriget i Mellanöstern. I ett värsta scenario landar tillväxten på bara 2 procent, gränsen för en global recession.
Världsordningen faller – men Kina kan stå som vinnare
IMF:s chef Kristalina Georgieva konstaterade att även fondens mest optimistiska scenario innebär en nedrevidering, skriver Fortune.
Utan Irankonflikten hade fonden faktiskt planerat att höja sina prognoser.
Tillväxtmarknader och utvecklingsekonomier väntas drabbas hårdast.
Ser två scenarier
Blackrocks vd Larry Fink målar i en BBC-intervju i mars upp två möjliga utfall: antingen löses konflikten på ett sätt som återintegrerar Iran i globala marknader och pressar ned oljepriset mot 40 dollar fatet, eller så fortsätter kriget och priset stiger mot 150 dollar med åratals leveransstörningar.
Den oron delas av Ken Griffin, vd för hedgefonden Citadel.
På en konferens i Washington DC sade Griffin att en utdragen blockad av Hormuzsundet oundvikligen leder till recession.
Oljepriset har redan stigit markant sedan konflikten eskalerade i februari och ligger kvar runt 100 dollar per fat.
Överraskande motståndskraft
Hittills har finansmarknaderna visat överraskande motståndskraft. S&P 500 har återhämtat sig till nivåer nära dem som gällde innan kriget bröt ut, rapporterar Fortune.
Men stabiliteten bedöms som skör, flera bedömare menar att risken för ytterligare eskalering ännu inte är fullt inprisad.
Kinas president Xi Jinping bidrog till den allvarliga tonen när han vid ett möte med Spaniens premiärminister Pedro Sánchez i Peking sade att den internationella ordningen ”faller sönder i oordning”, en formulering som, enligt Fortune, även antyder moraliskt förfall.
Kina positionerat som vinnare
Medan osäkerheten tynger de flesta ekonomier pekar flera bedömare ut Kina som konfliktens stora ekonomiska vinnare.
Deutsche Banks investeringschef för tillväxtmarknader, Jacky Tang, sa till Bloomberg att Kina vinner ur både ett ekonomiskt perspektiv och ett energimixperspektiv.
Konflikten tvingar Asiens stora oljeimportörer, Japan, Sydkorea och Indien, att diversifiera sin energiförsörjning, och den utrustning som krävs för omställningen väntas i stor utsträckning komma från Kina, enligt Tang.
Kinas position vilar på årtionden av statligt understödd uppbyggnad av cleantechsektorn. Förnybar energi står nu för nära 40 procent av landets elproduktion, enligt analysorganisationen Ember, och landet har byggt upp en strategisk oljereserv på 1,3 miljarder fat, tillräckligt för tre månaders inhemsk förbrukning.
Kinesiska exportörer som CATL, BYD och LONGI har nu vad som kan beskrivas som ett drömscenario, decennier av optimering möter kraftigt ökande global efterfrågan på förnybar teknik.