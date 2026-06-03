Investerare vill ta ut sina pengar – förvaltaren stoppar dem

Den schweiziska kapitalförvaltaren Partners Group begränsar möjligheten för investerare att ta ut pengar från en av sina största private equity-fonder.

Det kommer efter en kraftig ökning av krav på att få göra uttag från fonden.

Beskedet fick bolagets aktie att falla omkring 16 procent.

Vill ha ut sina pengar

Åtgärden gäller företagets europeiska evergreen-fond för privatpersoner med större förmögenheter.

Fonden förvaltar omkring 8,6 miljarder dollar och är en av de mest etablerade produkterna inom den snabbt växande marknaden för private equity-investeringar riktade till privatpersoner, skriver Financial Times.

Enligt uppgifter har investerare under det andra kvartalet begärt uttag motsvarande 9,8 procent av fondens värde.

Fondens regelverk ger dock förvaltaren rätt att begränsa uttagen till högst 5 procent per kvartal, en möjlighet som nu har aktiverats.

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