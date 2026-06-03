Uttag som begärs av investerare i en av Partners Groups fonder accepteras inte. Detta beslut fick private equity-jätten att falla rejält på börsen.
Investerare vill ta ut sina pengar – förvaltaren stoppar dem
Den schweiziska kapitalförvaltaren Partners Group begränsar möjligheten för investerare att ta ut pengar från en av sina största private equity-fonder.
Det kommer efter en kraftig ökning av krav på att få göra uttag från fonden.
Beskedet fick bolagets aktie att falla omkring 16 procent.
Vill ha ut sina pengar
Åtgärden gäller företagets europeiska evergreen-fond för privatpersoner med större förmögenheter.
Fonden förvaltar omkring 8,6 miljarder dollar och är en av de mest etablerade produkterna inom den snabbt växande marknaden för private equity-investeringar riktade till privatpersoner, skriver Financial Times.
Enligt uppgifter har investerare under det andra kvartalet begärt uttag motsvarande 9,8 procent av fondens värde.
Fondens regelverk ger dock förvaltaren rätt att begränsa uttagen till högst 5 procent per kvartal, en möjlighet som nu har aktiverats.
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Ses som ett skifte
Partners Group förvaltar totalt cirka 185 miljarder dollar och var tidigt ute med att erbjuda private equity-investeringar till investerare utanför den traditionella institutionella marknaden.
Bolaget har dock mött motvind under senare år i form av nettoutflöden, svag avkastning och hårdnande konkurrens från betydligt större aktörer som Blackstone och KKR.
Begränsningen markerar också ett viktigt skifte på marknaden.
Det är första gången en större private equity-fond för privatpersoner tvingas bromsa uttag sedan sektorn började rikta sig mot privatinvesterare i stor skala.
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Infört liknande restriktioner
Tidigare i år införde även kreditförvaltare som Apollo Global Management och Ares Management liknande restriktioner i vissa av sina private credit-fonder.
Där hade investerare blivit mer försiktiga efter nedskrivningar, företagskonkurser och frågor kring kreditgivarnas riskhantering.
Till skillnad från kreditmarknaden har private equity-fonder för privatpersoner i stort sett undvikit större uttagsvågor. I Partners Groups fall tycks problemen främst vara kopplade till avkastningen.
Försvaras av branschen
Fonden har under de senaste fyra åren levererat årliga avkastningar på mellan 0,3 och 8,3 procent, nivåer som av många bedömare ses som svaga i förhållande till risk och avgifter.
Branschföreträdare försvarar samtidigt användningen av så kallade ”gates”, alltså begränsningar av uttag.
Argumentet är att åtgärden skyddar kvarvarande investerare genom att förhindra nödförsäljningar av tillgångar för att snabbt frigöra likviditet.
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