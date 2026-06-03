Kinas storstäder blir rikare – landsbygden lämnas tom

Kinas omfattande satsning på avancerad tillverkningsindustri har gjort vissa storstäder rikare än någonsin.

Men det finns också farhågor med utvecklingen.

Nu växer nämligen oron för att stora delar av landet lämnas efter när den ekonomiska utvecklingen koncentreras till ett fåtal högteknologiska centrum.

Begränsade resultat

Ett tydligt exempel är staden Tianshui i den västliga provinsen Gansu.

Under det senaste decenniet har lokala myndigheter investerat i industriparker, subventionerad energi och mark för att locka teknikföretag.

Målet har varit att förvandla en tidigare industristad till ett centrum för avancerad produktion.

Trots satsningarna har resultaten varit begränsade, skriver The Economist.

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Tianshuis ekonomi växte under 2025 långsammare än det nationella genomsnittet, och inkomsterna ligger fortfarande långt under nivåerna i storstäder som Peking.

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