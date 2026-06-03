Kina har blivit världsledande inom flera olika branscher och går i bräschen för viss teknologi. Men det är inte alla som får ta del av det.
Kinas storstäder blir rikare – landsbygden lämnas tom
Kinas omfattande satsning på avancerad tillverkningsindustri har gjort vissa storstäder rikare än någonsin.
Men det finns också farhågor med utvecklingen.
Nu växer nämligen oron för att stora delar av landet lämnas efter när den ekonomiska utvecklingen koncentreras till ett fåtal högteknologiska centrum.
Begränsade resultat
Ett tydligt exempel är staden Tianshui i den västliga provinsen Gansu.
Under det senaste decenniet har lokala myndigheter investerat i industriparker, subventionerad energi och mark för att locka teknikföretag.
Målet har varit att förvandla en tidigare industristad till ett centrum för avancerad produktion.
Trots satsningarna har resultaten varit begränsade, skriver The Economist.
Tianshuis ekonomi växte under 2025 långsammare än det nationella genomsnittet, och inkomsterna ligger fortfarande långt under nivåerna i storstäder som Peking.
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Behövs färre anställda
Stadens befolkning har dessutom minskat med närmare en halv miljon invånare på tio år när unga människor flyttat till rikare delar av landet i jakt på bättre arbeten.
Problemet är att de nya fabrikerna ofta är starkt automatiserade. Produktionen kräver färre anställda än de traditionella industrier som tidigare dominerade ekonomin.
De jobb som skapas erbjuder dessutom betydligt lägre löner än motsvarande tjänster i Kinas rikare kustregioner.
Många flyttar till storstäderna
Samtidigt koncentreras de mest välbetalda tjänsterna inom forskning och utveckling till tekniknav som Peking, Shanghai och Shenzhen.
Där finns de främsta universiteten, den mest kvalificerade arbetskraften och de starkaste leverantörsnäten.
Löner inom tekniksektorn har stigit kraftigt i dessa städer, medan många mindre orter saknar förutsättningar att konkurrera om investeringarna.
Utvecklingen sker dessutom samtidigt som många mindre städer brottas med konsekvenserna av Kinas långvariga fastighetskris.
Riskerar stora inkomstskillnader
Fallande bostadspriser, minskade investeringar och svag konsumtion har slagit hårt mot lokala ekonomier.
I Tianshui sjönk detaljhandelsförsäljningen under 2025 samtidigt som fastighetsinvesteringarna föll kraftigt.
Forskare varnar nu för att inkomstskillnaderna riskerar att öka ytterligare. De lägst avlönade kineserna har haft betydligt svagare inkomstutveckling än genomsnittet under de senaste åren.
Regeringen har därför börjat betona investeringar i utbildning och kompetensutveckling som ett komplement till industrisatsningarna.
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