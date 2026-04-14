Hedgefond-jätten: Recession är oundvikligt om detta fortsätter

En utdragen blockad av Hormuzsundet riskerar att utlösa en global recession, enligt Ken Griffin, vd för hedgefonden Citadel.

Bedömningen speglar den växande oron på finansmarknaderna för hur konflikten i Mellanöstern påverkar världsekonomin.

Hormuzsundet är en av världens viktigaste transportleder för olja, och störningar i trafiken har redan bidragit till kraftiga prisökningar på energimarknaden.

”Inget sätt att undvika det”

Sedan konflikten mellan USA och Iran eskalerade i februari har oljepriset stigit markant och ligger kvar på nivåer runt 100 dollar per fat, betydligt högre än före krisen.

”Låt oss anta att avstängt under de kommande sex till tolv månaderna – världen kommer att hamna i en recession. Det finns inget sätt att undvika det”, säger Griffin på en konferens i Washington DC, enligt CNBC.

En längre nedstängning av sundet skulle enligt marknadsbedömare få omfattande konsekvenser. Energibrist och stigande kostnader riskerar att slå mot produktion, handel och konsumtion globalt.

Särskilt utsatta är importberoende ekonomier i Asien, där många länder är starkt beroende av energileveranser från Mellanöstern.