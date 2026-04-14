Det kommer en ekonomisk nedgång framöver om det inte sker en lösning i Iran-kriget. Det menar en av USA:s mäktigaste finansmän.
Hedgefond-jätten: Recession är oundvikligt om detta fortsätter
En utdragen blockad av Hormuzsundet riskerar att utlösa en global recession, enligt Ken Griffin, vd för hedgefonden Citadel.
Bedömningen speglar den växande oron på finansmarknaderna för hur konflikten i Mellanöstern påverkar världsekonomin.
Hormuzsundet är en av världens viktigaste transportleder för olja, och störningar i trafiken har redan bidragit till kraftiga prisökningar på energimarknaden.
”Inget sätt att undvika det”
Sedan konflikten mellan USA och Iran eskalerade i februari har oljepriset stigit markant och ligger kvar på nivåer runt 100 dollar per fat, betydligt högre än före krisen.
”Låt oss anta att avstängt under de kommande sex till tolv månaderna – världen kommer att hamna i en recession. Det finns inget sätt att undvika det”, säger Griffin på en konferens i Washington DC, enligt CNBC.
En längre nedstängning av sundet skulle enligt marknadsbedömare få omfattande konsekvenser. Energibrist och stigande kostnader riskerar att slå mot produktion, handel och konsumtion globalt.
Särskilt utsatta är importberoende ekonomier i Asien, där många länder är starkt beroende av energileveranser från Mellanöstern.
Kan eskalera ytterligare
Samtidigt har finansmarknaderna hittills visat en relativ motståndskraft. Aktiemarknaderna har återhämtat sig till nivåer nära dem som rådde innan de första amerikanska attackerna mot Iran.
Denna stabilitet anses dock skör och bygger i stor utsträckning på antagandet att konflikten inte förvärras ytterligare.
Flera bedömare menar att riskerna för en eskalering ännu inte är fullt inprisade.
Ett längre krigsförlopp eller ytterligare störningar i energiinfrastrukturen kan snabbt förändra marknadssentimentet och leda till kraftiga korrigeringar.
Kan minska beroendet
Parallellt kan krisen påskynda en strukturell omställning av energisystemet. Höga och volatila oljepriser ökar incitamenten att investera i alternativa energikällor som vindkraft, solenergi och kärnkraft.
En sådan utveckling kan på sikt minska beroendet av fossila bränslen, men innebär samtidigt stora investeringsbehov och omställningskostnader.
Den geopolitiska utvecklingen blir därmed avgörande för den ekonomiska riktningen under resten av året.
Så länge osäkerheten kring energiflödena kvarstår väntas volatiliteten på både råvaru- och finansmarknader bestå.
