En högre inflationstakt oroar bedömare i USA. Men USA:s finansminister Scott Bessent är säker på att det bara blir en kortvarig ökning.
Inflationen sticker iväg i USA – men regeringen står på sig
USA:s finansminister Scott Bessent försöker lugna oron över stigande priser efter kriget med Iran.
Inflationen är på väg upp, men han beskriver den senaste uppgången som ett tillfälligt fenomen.
Vid en utfrågning i senatens finansutskott försvarade Bessent president Donald Trumps ekonomiska politik och framhöll att den amerikanska ekonomin i övrigt fortsätter att visa styrka.
”Mycket stark”
Han pekade särskilt på arbetsmarknaden, där sysselsättningen enligt administrationen utvecklats bättre än väntat.
”Förutom inflationen, som jag tror kommer att vara en kortsiktig nedgång, är den ekonomiska statistiken mycket stark”, sa han till senatorerna, enligt Financial Times.
Uttalandet kommer samtidigt som Trump möter växande kritik för de ekonomiska konsekvenserna av konflikten i Mellanöstern.
Irans stängning av Hormuzsundet har kraftigt påverkat energimarknaden och bidragit till stigande priser på bensin och diesel i USA.
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Lågt förtroende för ekonomin
I april steg den amerikanska inflationstakten till 3,8 procent, den högsta nivån på tre år. De ökade energikostnaderna har dessutom spridit sig till andra delar av ekonomin och bidragit till högre priser på en rad varor och tjänster.
Prisökningarna har blivit en politisk belastning för Vita huset. Flera opinionsmätningar visar att väljarnas förtroende för Trumps ekonomiska ledarskap har försvagats under de senaste månaderna.
En mätning från Harvard CAPS Harris visar att bara 39 procent av amerikanerna har förtroende för presidentens hantering av ekonomin.
En separat undersökning från Marquette Law School visar ännu lägre siffror, där endast 30 procent uttrycker stöd för den ekonomiska politiken. När det gäller levnadskostnaderna är stödet ännu svagare.
Försökte mildra kritiken
Trump har också kritiserats för uttalanden där han tonat ned betydelsen av de ekonomiska konsekvenserna av kriget.
Presidenten har framhållit att målet att förhindra Iran från att utveckla kärnvapen väger tyngre än de kortsiktiga effekterna på hushållens ekonomi.
Bessent försökte under onsdagen mildra den kritiken och betonade att administrationen är väl medveten om de ekonomiska påfrestningar som många amerikaner upplever.
Enligt finansdepartementets beräkningar har det genomsnittliga amerikanska hushållet hittills fått betala omkring 200 dollar extra för bränsle till följd av konflikten.