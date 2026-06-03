Inflationen sticker iväg i USA – men regeringen står på sig

USA:s finansminister Scott Bessent försöker lugna oron över stigande priser efter kriget med Iran.

Inflationen är på väg upp, men han beskriver den senaste uppgången som ett tillfälligt fenomen.

Vid en utfrågning i senatens finansutskott försvarade Bessent president Donald Trumps ekonomiska politik och framhöll att den amerikanska ekonomin i övrigt fortsätter att visa styrka.

”Mycket stark”

Han pekade särskilt på arbetsmarknaden, där sysselsättningen enligt administrationen utvecklats bättre än väntat.

”Förutom inflationen, som jag tror kommer att vara en kortsiktig nedgång, är den ekonomiska statistiken mycket stark”, sa han till senatorerna, enligt Financial Times.

Uttalandet kommer samtidigt som Trump möter växande kritik för de ekonomiska konsekvenserna av konflikten i Mellanöstern.

Irans stängning av Hormuzsundet har kraftigt påverkat energimarknaden och bidragit till stigande priser på bensin och diesel i USA.

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