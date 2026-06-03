När bitcoin-priset sjunker ytterligare väljer även de mest hårdnackade supportrarna att sälja. Men det kan också tyda på att dippen snart är över.
De lovade att hålla bitcoin för alltid – nu säljer de
Bitcoin fortsätter att pressas nedåt. Nu har även några av kryptovalutans mest långsiktiga och övertygade investerare börjat sälja.
De så kallade långsiktiga innehavarna – investerare som behållit sina bitcoin i minst 155 dagar – låg i stort sett stilla under våren.
Under de senaste veckorna har dock beteendet förändrats markant.
Närmar sig bottennivån
Bara under de två senaste dagarna har denna grupp sålt bitcoin för omkring 2,4 miljarder dollar, enligt Compass Point.
Försäljningarna bedöms ha stor betydelse för balansen mellan utbud och efterfrågan på marknaden, skriver CNBC.
Analytikerna pekar särskilt på att 26 procent av all bitcoin som sålts under de senaste 30 dagarna kommer från investerare som köpte sina innehav när priset låg över 90 000 dollar.
Gruppen har tidigare hållit fast vid sina positioner trots kraftiga kursfall men tycks nu ge upp när kryptovalutan närmar sig nya bottennivåer för den nuvarande marknadscykeln.
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Svårt att återhämta sig
Historiskt har den typen av kapitulation ofta inträffat sent i längre nedgångsperioder.
När även de mest övertygade investerarna börjar sälja anses det ibland vara ett tecken på att den värsta pessimismen redan har nått marknaden.
Bitcoin har haft svårt att återhämta sig efter att ha nått rekordnivåer över 126 000 dollar i höstas.
Osäkerheten kring konflikten mellan USA och Iran har bidragit till pressen på kryptomarknaden samtidigt som amerikanska börser fortsatt att nå nya rekordnivåer.
Påverkas av ETF:er
Den utvecklingen har skapat frågor kring bitcoins roll som investering. Förespråkare har länge beskrivit tillgången som ett slags digitalt guld som ska gynnas av geopolitisk oro.
Men bitcoin har ofta handlats som en högriskplacering med stark koppling till tekniksektorn.
Ytterligare motvind kommer från börshandlade bitcoinfonder. Enligt marknadsdata noterade amerikanska bitcoin-ETF:er nyligen sin längsta period någonsin med nettoutflöden, elva handelsdagar i rad.
Flera analytiker menar att ETF-flöden numera är den viktigaste faktorn bakom bitcoinpriset. Så länge kapital fortsätter att lämna dessa produkter väntas marknadssentimentet förbli svagt.
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