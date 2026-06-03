De lovade att hålla bitcoin för alltid – nu säljer de

Bitcoin fortsätter att pressas nedåt. Nu har även några av kryptovalutans mest långsiktiga och övertygade investerare börjat sälja.

De så kallade långsiktiga innehavarna – investerare som behållit sina bitcoin i minst 155 dagar – låg i stort sett stilla under våren.

Under de senaste veckorna har dock beteendet förändrats markant.

Närmar sig bottennivån

Bara under de två senaste dagarna har denna grupp sålt bitcoin för omkring 2,4 miljarder dollar, enligt Compass Point.

Försäljningarna bedöms ha stor betydelse för balansen mellan utbud och efterfrågan på marknaden, skriver CNBC.

Analytikerna pekar särskilt på att 26 procent av all bitcoin som sålts under de senaste 30 dagarna kommer från investerare som köpte sina innehav när priset låg över 90 000 dollar.

Gruppen har tidigare hållit fast vid sina positioner trots kraftiga kursfall men tycks nu ge upp när kryptovalutan närmar sig nya bottennivåer för den nuvarande marknadscykeln.

ANNONS

Läs mer: Strategy säljer av bitcoin – behöver pengarna till utdelningar. Dagens PS