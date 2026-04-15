SpaceX: Världens största "meme stock"?

Norges oljeexport rusar: ”Högsta någonsin”

Oljeintäkterna ger landet sitt högsta handelsöverskott sedan januari 2023, enligt SSB.
Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten/NTB/TT
Nyhetsbyrån TT

Norges export av råolja satte nytt rekord i mars efter att Irankriget drivit upp oljepriserna, enligt den statliga norska statistikbyrån SSB.

”Stängningen av Hormuzsundet har lett till en betydande utbudschock på oljemarknaden, vilket bidrog till de höga oljepriserna i mars och därmed det högsta exportvärdet någonsin”, säger myndighetens analytiker Jan Olav Rørhus i ett pressmeddelande.

Norges oljeexport slår rekord

Norges oljeexport uppgick till 57,4 miljarder norska kronor i mars, en ökning med 68 procent jämfört med samma månad i fjol.

Konflikten i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har lett till att oljepriserna rusat den senaste månaden.

