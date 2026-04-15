Norges oljeexport rusar: ”Högsta någonsin”

”Stängningen av Hormuzsundet har lett till en betydande utbudschock på oljemarknaden, vilket bidrog till de höga oljepriserna i mars och därmed det högsta exportvärdet någonsin”, säger myndighetens analytiker Jan Olav Rørhus i ett pressmeddelande.

Norges oljeexport slår rekord

Norges oljeexport uppgick till 57,4 miljarder norska kronor i mars, en ökning med 68 procent jämfört med samma månad i fjol.

Konflikten i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har lett till att oljepriserna rusat den senaste månaden.