29 maj
2026

Rubeln går som tåget – det skapar problem för Putin

Klartecken för svenskt koppar: "En av de större fyndigheterna"

Gruvbolaget Boliden har fått klartecken för att gå vidare med kopparutvinning.
Gruvbolaget Boliden har fått klartecken för att gå vidare med kopparutvinning. Foto: Johanna Norin/TT
Nyhetsbyrån TT

Regeringen har gett klartecken till gruvbolaget Boliden att gå vidare med att utvinna koppar i Nautanen i Norrbotten.

I februari 2025 beviljades Boliden bearbetningskoncession men beslutet överklagades av en sameby som hävdade att påverkan på rennäringen skulle bli större än vad som framkommit i utredningar.

Energiminister lyfter koppar

Regeringen har avslagit överklagandet. Samebyn bedöms kunna fortsätta bedriva renskötsel inom samebyn trots påverkan från gruvnäringen.

”Nautanen är en av de större kända kopparfyndigheterna i Sverige. Om fyndigheten kan utvinnas skulle det öka Sveriges och EU:s försörjningsgrad av denna strategiskt viktiga metall”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) enligt ett pressmeddelande.

29 maj 2026