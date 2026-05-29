Regeringen har gett klartecken till gruvbolaget Boliden att gå vidare med att utvinna koppar i Nautanen i Norrbotten.
Klartecken för svenskt koppar: "En av de större fyndigheterna"
I februari 2025 beviljades Boliden bearbetningskoncession men beslutet överklagades av en sameby som hävdade att påverkan på rennäringen skulle bli större än vad som framkommit i utredningar.
Läs även:
Bolidens mardröm: Produktionen rasar – miljardförluster väntar
Energiminister lyfter koppar
Regeringen har avslagit överklagandet. Samebyn bedöms kunna fortsätta bedriva renskötsel inom samebyn trots påverkan från gruvnäringen.
”Nautanen är en av de större kända kopparfyndigheterna i Sverige. Om fyndigheten kan utvinnas skulle det öka Sveriges och EU:s försörjningsgrad av denna strategiskt viktiga metall”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) enligt ett pressmeddelande.