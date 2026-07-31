Nu äger en miljon svenskar samma fond

Tvåan Avanza Global har över 718 000 ägare och Länsförsäkringar Global Index dryga 468 000.

Bilden bland de aktivt förvaltade fonderna är en helt annan.

Missa inte: Utmanar Avanza: Lanserar Sveriges billigaste globalfond. Realtid

Endast Spiltan Aktiefond Investmentbolag, med runt 670 000 ägare, kommer i närheten av de största indexfonderna, skriver Placera. Tvåan Swedbank Robur Technology har omkring 222 000 ägare, varefter antalet faller snabbt. Tre indexfonder har fler än 450 000 ägare, bland de aktiva klarar bara Spiltan den nivån.

Samtidigt visar genomgången att avkastning långt ifrån alltid styr populariteten. Swedbank Robur Ny Teknik har inte ens avkastat 1 procent på tre år men har fortfarande över 76 000 ägare, medan Finserve Global Defence & Security stigit över 100 procent under samma period men bara lockat drygt 53 000 sparare.

Fondens ålder, varumärke, avgift och marknadsföring spelar minst lika stor roll.

Investor kvar som folkaktie

Samma mönster syns bland enskilda aktier.

ANNONS

Investor B befäster ställningen som svenskarnas stora folkaktie med drygt 525 000 ägare hos Avanza, överlägset flest, trots att flera mindre ägda aktier gått bättre i år.

Läs även: 30-åriga kvinnor bäst på placeringar – unga män sämst. Dagens PS

SSAB B har stigit 42,3 procent men har bara omkring 100 000 ägare, enligt Placera. Även förlorare behåller sina ägare: Axfood har fallit närmare 16 procent i år men finns kvar i över 100 000 portföljer.