Realtid
Realtid.se
Börs & finans

USA:s statsskuld skenar – prognosen var helt fel

usa
Donald Trumps budget har satt ännu mer fart på upplåningen i USA. (Foto: Alex Brandon/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

USA fortsätter att låna enorma summor pengar för att finansiera budgetunderskottet. Det kan växa till ett stort problem för landet.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

USA:s ekonomi har i decennier varit ett draglok som har fått andra länder att blicka dit avundsjukt.

Just nu handlar dock rubrikerna allt oftare om landets stora statsskuld.

Den har för första gången passerat 37 biljoner dollar – en milstolpe som uppnåddes flera år tidigare än väntat, skriver Newsweek.

Missa inte: Kan AI rädda USA från skuldberget – eller orsaka nya kriser? Realtid

Har fortsatt att spendera

Utvecklingen är ett resultat av flera års kraftigt ökad upplåning. Under covid-19-pandemin godkände både Donald Trump och Joe Biden omfattande stödprogram.

Tanken var att motverka ekonomiska effekter av nedstängningar och stimulera återhämtning. Den expansiva finanspolitiken har dock fortsatt även efter pandemin.

Sedan några år finns en mätare i New York som visar statsskulden i realtid. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT).
ANNONS

Under 2024 drev president Donald Trump igenom skattesänkningar och utgifter som enligt Congressional Budget Office (CBO) väntas öka skulden med drygt fyra biljoner dollar det kommande decenniet.

Missa inte: Isberget som sänker USA:s ekonomi. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Fredrik Lundberg
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance fortsätter att växa: "Börjar få fäste"

14 aug. 2025
magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Ökar snabbt

Det bidrar till att skuldsättningen stiger i snabb takt.

Statsskulden nådde 34 biljoner dollar i januari 2024, 35 biljoner i juli och 36 biljoner i november. I nuvarande takt tillkommer ett nytt biljonbelopp ungefär var femte månad.

Enligt den gemensamma ekonomiska kommittén i kongressen kan ytterligare en biljon dollar läggas till inom 173 dagar.

Enligt CBO:s tidigare prognoser skulle 37 biljonersgränsen ha uppnåtts först 2030.

Missa inte: USA tappar förtroende bland svenska makthavare. News55

ANNONS

Inflationen fortsatt ett orosmoln

Den växande skulden driver upp räntekostnaderna för staten, vilket i sin tur påverkar hushåll och företag genom högre låneräntor.

Detta riskerar att tränga undan investeringar och bromsa tillväxten, menar bedömare.

Dessutom kan det sätta fortsatt tryck uppåt på inflationen, som i juli låg på 2,7 procent i årstakt, med kärninflationen på 3,1 procent.

Även om marknaden reagerade positivt på siffrorna låg de båda över den amerikanska centralbankens mål.

Missa inte: Nya amerikanska hot mot väst. Dagens PS

Staten går back

Budgetunderskottet ökar samtidigt kraftigt. I juli var underskottet 20 procent större än samma månad året innan, trots rekordhöga tullintäkter från president Trumps handelspolitik.

ANNONS

Tullarna gav 21 miljarder dollar i intäkter under månaden, en ökning med 273 procent jämfört med föregående år.

Dessa intäkter räcker dock inte för att kompensera för ökade utgifter, bland annat för räntor och sociala förmåner, menar experter.

Missa inte: Paniken när ingen ville köpa USA:s statsskuld. Realtid

ANNONS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS