USA fortsätter att låna enorma summor pengar för att finansiera budgetunderskottet. Det kan växa till ett stort problem för landet.
USA:s statsskuld skenar – prognosen var helt fel
Mest läst i kategorin
"Palantir kan vara tidernas mest övervärderade bolag"
Investerarna gillar Palantir – så pass mycket att techbolagets värdering har blåsts upp mer än under IT-bubblans topp. Det menar The Economist. Palantir har blivit årets hetaste aktie på den globala techmarknaden. Med flera statliga kontrakt från Donald Trumps administration samt en försvarsnisch tror många investerare att bolaget har framtiden för sig. Men det finns …
Uppåt på Wall Street efter rekordnivåer
Det pekar uppåt på New York-börsen efter tisdagens rekordnivåer. Efter omkring en halvtimmes handel stiger S&P 500-index cirka 0,4 procent, tekniktunga Nasdaqs kompositindex 0,3 procent och Dow Jones industriindex omkring 0,8 procent. Både S&P 500 och Nasdaqs kompositindex noterade på tisdagen rekordhöga stängningsnivåer. Tisdagens uppgångar berodde delvis på att viktig inflationsstatistik släpptes som kan väga …
Experter varnar: Världen kommer inte att lita på vår statistik
Donald Trumps beslut att sparka chefen för USA:s statistikmyndighet BLS och nominera den kontroversielle ekonomen E.J. Antoni har utlöst stark kritik. Bedömare varnar för att förtroendet för amerikanska jobb- och inflationssiffror kan urholkas, med potentiella följder för både marknader och finansiering av landets ekonomi. Läs mer:Statistikchefen sparkas – dollarn rasar. RealtidSiffrorna passade inte Trump: ”Vill …
Evolutions chefer erkänner – på hemliga band
Evolution försöker knäcka den amerikanska marknaden. Men hemliga inspelningar med företagets chefer kan utgöra ett rejält bakslag. Casinospelbolaget Evolution (börskurs Evolution) var en av Stockholmsbörsens stora raketer för några år sedan. Men kontroverser har omgärdat företaget – och nu har man återigen hamnat i hetluften. På hemliga inspelningar berättar chefer att bolagets casinospel har varit …
EU:s skuldplan splittrar medlemsländer – alla får vara med och betala
EU-kommissionen vill ge Bryssel kraftigt utökade möjligheter att låna hundratals miljarder euro på internationella marknader. Förslaget, som ingår i unionens långtidsbudget för 2028–2034, har redan utlöst en hård dragkamp mellan skuldpositiva sydeuropeiska länder och de mer skuldnegativa länderna i norr, med framför allt Tyskland och Nederländerna i spetsen. ”Vi kan inte ha program som finansieras …
USA:s ekonomi har i decennier varit ett draglok som har fått andra länder att blicka dit avundsjukt.
Just nu handlar dock rubrikerna allt oftare om landets stora statsskuld.
Den har för första gången passerat 37 biljoner dollar – en milstolpe som uppnåddes flera år tidigare än väntat, skriver Newsweek.
Missa inte: Kan AI rädda USA från skuldberget – eller orsaka nya kriser? Realtid
Har fortsatt att spendera
Utvecklingen är ett resultat av flera års kraftigt ökad upplåning. Under covid-19-pandemin godkände både Donald Trump och Joe Biden omfattande stödprogram.
Tanken var att motverka ekonomiska effekter av nedstängningar och stimulera återhämtning. Den expansiva finanspolitiken har dock fortsatt även efter pandemin.
Under 2024 drev president Donald Trump igenom skattesänkningar och utgifter som enligt Congressional Budget Office (CBO) väntas öka skulden med drygt fyra biljoner dollar det kommande decenniet.
Missa inte: Isberget som sänker USA:s ekonomi. Dagens PS
Senaste nytt
Ökar snabbt
Det bidrar till att skuldsättningen stiger i snabb takt.
Statsskulden nådde 34 biljoner dollar i januari 2024, 35 biljoner i juli och 36 biljoner i november. I nuvarande takt tillkommer ett nytt biljonbelopp ungefär var femte månad.
Enligt den gemensamma ekonomiska kommittén i kongressen kan ytterligare en biljon dollar läggas till inom 173 dagar.
Enligt CBO:s tidigare prognoser skulle 37 biljonersgränsen ha uppnåtts först 2030.
Missa inte: USA tappar förtroende bland svenska makthavare. News55
Inflationen fortsatt ett orosmoln
Den växande skulden driver upp räntekostnaderna för staten, vilket i sin tur påverkar hushåll och företag genom högre låneräntor.
Detta riskerar att tränga undan investeringar och bromsa tillväxten, menar bedömare.
Dessutom kan det sätta fortsatt tryck uppåt på inflationen, som i juli låg på 2,7 procent i årstakt, med kärninflationen på 3,1 procent.
Även om marknaden reagerade positivt på siffrorna låg de båda över den amerikanska centralbankens mål.
Missa inte: Nya amerikanska hot mot väst. Dagens PS
Staten går back
Budgetunderskottet ökar samtidigt kraftigt. I juli var underskottet 20 procent större än samma månad året innan, trots rekordhöga tullintäkter från president Trumps handelspolitik.
Tullarna gav 21 miljarder dollar i intäkter under månaden, en ökning med 273 procent jämfört med föregående år.
Dessa intäkter räcker dock inte för att kompensera för ökade utgifter, bland annat för räntor och sociala förmåner, menar experter.
Missa inte: Paniken när ingen ville köpa USA:s statsskuld. Realtid
ANNONS