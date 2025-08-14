USA:s statsskuld skenar – prognosen var helt fel

USA:s ekonomi har i decennier varit ett draglok som har fått andra länder att blicka dit avundsjukt.

Just nu handlar dock rubrikerna allt oftare om landets stora statsskuld.

Den har för första gången passerat 37 biljoner dollar – en milstolpe som uppnåddes flera år tidigare än väntat, skriver Newsweek.

Har fortsatt att spendera

Utvecklingen är ett resultat av flera års kraftigt ökad upplåning. Under covid-19-pandemin godkände både Donald Trump och Joe Biden omfattande stödprogram.

Tanken var att motverka ekonomiska effekter av nedstängningar och stimulera återhämtning. Den expansiva finanspolitiken har dock fortsatt även efter pandemin.

Sedan några år finns en mätare i New York som visar statsskulden i realtid. (Foto: Yuki Iwamura/AP/TT).

Under 2024 drev president Donald Trump igenom skattesänkningar och utgifter som enligt Congressional Budget Office (CBO) väntas öka skulden med drygt fyra biljoner dollar det kommande decenniet.

