Kan AI rädda USA från skuldberget – eller orsaka nya kriser?

Den amerikanska kongressens budgetkontor (CBO) är en viktig röst när det gäller att förutspå framtiden för USA:s ekonomi.

Nyligen kom kontoret med en dyster prognos: Donald Trumps nya budget kommer att få statsskulden att öka till 156 procent av BNP 2055.

Men det finns en ljusglimt som amerikaner nu klamrar sig fast vid: AI.

Ser teknologi som nyckeln

Om AI skulle få den årliga produktiviteten att öka med 0,5 procentenheter, vilket inte är en ovanlig förutsägelse, beräknas skulden stanna vid cirka 113 procent.

Det är fortfarande mer än dagens redan höga siffra på 100 procent av BNP, men ändå inom hanterbara proportioner, menar kolumnisten Gillian Tett i Financial Times.

Dollarn har fallit i värde, men det finns stora förhoppningar knutna till AI i USA. (Foto: Matt Slocum/AP/TT)

Bedömningen bygger på antagandet att AI kan bidra till en bred produktivitetsökning i ekonomin. Förespråkare menar att detta kan dämpa skuldens tillväxt även utan åtstramningspolitik.

Stora kapitalförvaltare ser därför teknologin som en möjlig nyckel till att stärka den amerikanska ekonomin och förbättra landets långsiktiga finanspolitiska position.

