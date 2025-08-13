Nya siffror om inflationen trycker upp världens börser

Stockholmsbörsen inledde onsdagens handel på plus, om än med en försiktig uppgång, skriver DI.

Börsen följer därmed i spåren av uppgångar i resten av världen.

Både amerikanska och asiatiska börser steg efter att investerare reagerat positivt på nya inflationssiffror från USA.

Ses som ett positivt tecken

Under tisdagen publicerades statistik som visade att den årliga inflationstakten i juli i USA höll sig oförändrad på 2,7 procent jämfört med juni.

Kärninflationen, som exkluderar livsmedel och energi, steg däremot något mer än väntat till 3,1 procent.

Även Stockholmsbörsen steg något vid onsdagsöppningen. (Foto: Claudio Bresciani/TT).

Den relativt stabila prisökningen tolkas av marknaden som ett tecken på att inflationstrycket inte accelererar, skriver Financial Times.

