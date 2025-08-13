Realtid
Nya siffror om inflationen trycker upp världens börser

Det råder rejäl optimism på Wall Street just nu, vilket bara har tilltagit efter de senaste inflationssiffrorna i USA. (Foto: Richard Drew/AP/TT).
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 13 aug. 2025Publicerad: 13 aug. 2025

Inflationen i USA verkar inte öka. Det glädjande beskedet fick börser i hela världen att stiga – även Stockholmsbörsen.

Stockholmsbörsen inledde onsdagens handel på plus, om än med en försiktig uppgång, skriver DI.

Börsen följer därmed i spåren av uppgångar i resten av världen.

Både amerikanska och asiatiska börser steg efter att investerare reagerat positivt på nya inflationssiffror från USA.

Ses som ett positivt tecken

Under tisdagen publicerades statistik som visade att den årliga inflationstakten i juli i USA höll sig oförändrad på 2,7 procent jämfört med juni.

Kärninflationen, som exkluderar livsmedel och energi, steg däremot något mer än väntat till 3,1 procent.

Även Stockholmsbörsen steg något vid onsdagsöppningen. (Foto: Claudio Bresciani/TT).
Den relativt stabila prisökningen tolkas av marknaden som ett tecken på att inflationstrycket inte accelererar, skriver Financial Times.

Kan komma räntesänkning från Fed

Det stärker i sin tur förväntningarna om att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, kan komma att sänka räntan vid nästa möte.

Efter inflationssiffrorna stängde Wall Street på rekordnivåer. S&P 500 och Dow Jones industriindex ökade båda med 1,1 procent, medan tekniktunga Nasdaq Composite steg 1,4 procent.

Uppgångarna speglar en ökad riskaptit bland investerare, där fokus ligger på fortsatt stark efterfrågan på teknologi- och halvledarprodukter.

Asien-börserna steg

Den positiva utvecklingen i USA följdes upp under natten och morgonen av betydande uppgångar på de ledande börserna i Asien.

Tokyos Nikkei 225 steg med 1,2 procent, medan Hongkongs Hang Seng-index ökade 1,9 procent. Japans Topix-index noterade även det ett nytt rekord.

Marknadsrörelserna drivs delvis av förväntningar om fortsatt stark export efterfrågan från USA, särskilt inom halvledar- och teknologisektorn.

Kronan stärktes

Även kinesiska aktier steg under morgonen. Hang Seng ökade 1,9 procent och CSI 300-index lade på 0,9 procent.

Stöd för marknaden i Kina har kommit från nya konsumentlåneprogram och subventioner riktade mot konsumtionsföretag, vilket bidrar till ökad ekonomisk aktivitet.

På valutamarknaden har den svenska kronan stärkts mot dollarn efter de amerikanska inflationssiffrorna och handlas på onsdagsmorgonen till 9,55 kronor per dollar. Euron kostar 11,15 kronor.

