Inflationen i USA verkar inte öka. Det glädjande beskedet fick börser i hela världen att stiga – även Stockholmsbörsen.
Nya siffror om inflationen trycker upp världens börser
Mest läst i kategorin
Ljuspunkten: Här ökar inte arbetslösheten
Trots den tröga arbetsmarknaden ligger ungdomsarbetslösheten still. ”Det är det som varit positivt det här året”, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Lars Lindvall. Cirka 43 000 ungdomar 18–24 år, eller 8,0 procent av arbetskraften, var i slutet av juli inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar. Det är i stort sett oförändrat på ett år, enligt Arbetsförmedlingens återkommande månadsstatistik. …
Stockholmsbörsen öppnar på plus
Stockholmsbörsen inleder onsdagens handel med ännu en dag av uppgång. Ett par minuter efter öppning är breda OMXS-index upp 0,2 procent. På storbolagslistan OMXS30 är uppgången bred och försvarskoncernen Saab tar en tidig tätposition och är upp 1 procent. Läkemedelsbolaget Astra Zeneca är strax bakom på plus 0,9 procent. Nätkasinoutvecklaren Evolution rasar hela 7 procent …
McKinseys intäkter sjunker kraftigt
Drygt 250 miljoner. Så mycket mindre var omsättningen för McKinsey Norge under 2024 efter ett rejält tapp hos nordiska kunder. McKinsey är ett av världens största konsultföretag, och dit vänder sig många företag som behöver råd och expertis. Men nu är det tuffa tider för företaget. I Norge sjönk intäkterna drastiskt under 2024, en trend …
Stockholmsbörsen levererar grön öppning
Stockholmsbörsen inleder tisdagen på plus. Efter några minuters handel är breda OMXS-index upp 0,6 procent. Uppgången är bred och de flesta tungviktare på OMXS30 handlar på plus. Bäst går värmepumpstillverkaren Nibe, plus 2 procent, följt av gruvbolaget Boliden som är upp 1,2 procent. Försvarskoncernen Saab är det enda storbolag som inte klart plussar, utan pendlar …
Fondjättens Sverige-flytt skjuts upp: "Föredrar Norge"
Storebrand var missnöjt med norska skatter och bestämde sig för att flytta sina fonder till Sverige. Men nu kan planerna avbrytas. I januari gick norska Storebrand ut med planerna att flytta alla sina fonder från Norge till Sverige. Beslutet motiverades av ogynnsamma skatteregler i Norge, där fonder beskattas, till skillnad från i övriga Europa. Men …
Stockholmsbörsen inledde onsdagens handel på plus, om än med en försiktig uppgång, skriver DI.
Börsen följer därmed i spåren av uppgångar i resten av världen.
Både amerikanska och asiatiska börser steg efter att investerare reagerat positivt på nya inflationssiffror från USA.
Missa inte: Kaoset driver Wall Street till nya rekord. Realtid
Ses som ett positivt tecken
Under tisdagen publicerades statistik som visade att den årliga inflationstakten i juli i USA höll sig oförändrad på 2,7 procent jämfört med juni.
Kärninflationen, som exkluderar livsmedel och energi, steg däremot något mer än väntat till 3,1 procent.
Den relativt stabila prisökningen tolkas av marknaden som ett tecken på att inflationstrycket inte accelererar, skriver Financial Times.
Missa inte: Aktien rasar trots att bolaget slår intäktsrekord. Dagens PS
Senaste nytt
Kan komma räntesänkning från Fed
Det stärker i sin tur förväntningarna om att den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, kan komma att sänka räntan vid nästa möte.
Efter inflationssiffrorna stängde Wall Street på rekordnivåer. S&P 500 och Dow Jones industriindex ökade båda med 1,1 procent, medan tekniktunga Nasdaq Composite steg 1,4 procent.
Uppgångarna speglar en ökad riskaptit bland investerare, där fokus ligger på fortsatt stark efterfrågan på teknologi- och halvledarprodukter.
Missa inte: ”En smärtsam period på börsen”– experten förklarar. News55
Asien-börserna steg
Den positiva utvecklingen i USA följdes upp under natten och morgonen av betydande uppgångar på de ledande börserna i Asien.
Tokyos Nikkei 225 steg med 1,2 procent, medan Hongkongs Hang Seng-index ökade 1,9 procent. Japans Topix-index noterade även det ett nytt rekord.
Marknadsrörelserna drivs delvis av förväntningar om fortsatt stark export efterfrågan från USA, särskilt inom halvledar- och teknologisektorn.
Missa inte: Oljefonden i blåsväder – men så presterar den. Dagens PS
Kronan stärktes
Även kinesiska aktier steg under morgonen. Hang Seng ökade 1,9 procent och CSI 300-index lade på 0,9 procent.
Stöd för marknaden i Kina har kommit från nya konsumentlåneprogram och subventioner riktade mot konsumtionsföretag, vilket bidrar till ökad ekonomisk aktivitet.
På valutamarknaden har den svenska kronan stärkts mot dollarn efter de amerikanska inflationssiffrorna och handlas på onsdagsmorgonen till 9,55 kronor per dollar. Euron kostar 11,15 kronor.
Missa inte: Lånefesten slår rekord – experterna varnar för börsens baksida. Realtid