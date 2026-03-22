USA bygger på ofattbara lån – ryssar tar ut pengar i rekordfart

Ryssar tar flykt till sedlar

Samtidigt som den amerikanska staten lånar för att hålla sig flytande, tar bankkunder ut pengar i rekordfart i öst. Karin Andersen rapporterar om ett digitalt kaos i Ryssland som medfört att medborgarna tog ut rekordstora 1,6 biljoner rubel i januari.

Det är den största kontantflykten sedan invasionen 2022. Misstroendet mot digitala betalningar växer i takt med att kort spärras och internet stängs ner.

Långt bort från de ryska bankomaterna har tekniken fått helt andra konsekvenser. Johannes Stenlund har tittat närmare på PWCs nya, hårda linje: anpassa dig till AI eller lämna företaget.

Under ledning av USA-chefen Paul Griggs genomförs en radikal förändring där traditionella revisorsroller får stå tillbaka för ingenjörer och dataspecialister.

Svenskar tar över norsk gruva

Det svenska bolaget Grangex har ambitiösa planer på att återstarta Sydvarangergruvan i norra Norge. Johan Colliander skrev om deras planer och att man har den brittisk-sydafrikanska jätten Anglo American i ryggen.

Utsiken äver Kirkenes i Norge där gruvan ligger. (Foto: Lise Åserud/NTB/TT)

Med gruvan ska man positioner sig som nyckelspelare för Europas framtida produktion av grönt stål. Trots närheten till den ryska gränsen och tidigare kommunikationsproblem, rullar projektet framåt som en symbol för industriell framtidstro.

Premiär på Realtid

Sist men inte minst lyfter vi Viggo Cavlings dagbok som publicerats på Realtid för första gången den här veckan. Det första daboksinlägget bjuder på en mer personlig inblick i de svenska maktkorridorerna.

Från bakfyllans mindervärdeskomplex vid ett krogbord fullt av medieprofiler till skarpa analyser i schweiziska alperna.

Han noterar även hur stora grupper väljare har ”zoomat ut” från det traditionella nyhetsflödet och istället hämtar sin sanning på TikTok och Whatsapp. Det är i slutändan den svårfångade gruppen som kan komma att avgöra vem som blir Sveriges nästa statsminister.

Världen snurrar snabbt, och Realtid fortsätter att bevaka det som påverkar både din vardag och din framtid.