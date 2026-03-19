Svenskar startar upp gammal gruva med global jätte i ryggen

Sydvarangergruvan i Kirkenes, Finnmark, har stått stilla sedan 2015 då dåvarande ägare gick i konkurs efter fallande råvarupriser.

Nu planerar svenska Grangex att återuppta produktionen av högkvalitativ magnetitjärnmalm. Med ambitionen att leverera cirka 3,5 miljoner ton per år av 70-procentigt magnetitkoncentrat för direktreduktionsapplikationer till den europeiska och globala stålindustrin.

I slutet av december ingick Grangex ett strategiskt avtal med gruvjätten Anglo American. Avtalet innebär att Anglo American avstår från royalty på 37 miljoner dollar i utbyte mot ett exklusivt offtake-avtal som ger dem rätt att köpa hela gruvans produktion under dess livslängd.

”Anglo Americans avstående av befintliga royaltyavtal har en stor positiv inverkan på den totala ekonomin för Sydvarangergruvan, och det exklusiva offtake-avtalet garanterar en marknad för vår produktion, samtidigt som det avsevärt minskar den totala operativa risken”, säger Grangex vd Christer Lindqvist i pressmeddelandet.

Anglo American bidrar även med 5 miljoner dollar i bryggfinansiering och har en option att delta i den kommande projektfinansieringen.

Miljardomsättning och 450 jobb

Grangex har anlitat investmentbankerna ABG Sundal Collier, DNB Carnegie och SB1 Markets för att resa den finansiering som krävs för att återstarta driften.

Det hanlar om en projektfinansiering på upp till 300 miljoner dollar.

En återstart beräknas ge upp till 450 arbetstillfällen och en årlig omsättning på tre till fyra miljarder norska kronor. Bolaget planerar att inrätta en rådgivande ESG-kommitté för att utvärdera alternativ till fjorddeponi av gruvavfall.

Anglo Americans Timo Smit, Executive Head of Iron Ore Marketing, pekar på den växande efterfrågan från stålindustrin: ”I takt med att den globala stålindustrin övergår till direktreduktion för att minska koldioxidutsläppen kommer Sydvarangers återstart lägligt för att möta den växande efterfrågan”, säger han i pressmeddelandet.