Svenska Grangex förbereder en återstart av Sydvarangergruvan i norra Norge med sikte på produktion i slutet av 2026. Med ett strategiskt avtal med brittisk-sydafrikanska Anglo American på plats och finansieringsarbetet i full gång väntas gruvan bli en av Europas viktigaste leverantörer av järnmalm för grönt stål.
Svenskar startar upp gammal gruva med global jätte i ryggen
Sydvarangergruvan i Kirkenes, Finnmark, har stått stilla sedan 2015 då dåvarande ägare gick i konkurs efter fallande råvarupriser.
Nu planerar svenska Grangex att återuppta produktionen av högkvalitativ magnetitjärnmalm. Med ambitionen att leverera cirka 3,5 miljoner ton per år av 70-procentigt magnetitkoncentrat för direktreduktionsapplikationer till den europeiska och globala stålindustrin.
I slutet av december ingick Grangex ett strategiskt avtal med gruvjätten Anglo American. Avtalet innebär att Anglo American avstår från royalty på 37 miljoner dollar i utbyte mot ett exklusivt offtake-avtal som ger dem rätt att köpa hela gruvans produktion under dess livslängd.
”Anglo Americans avstående av befintliga royaltyavtal har en stor positiv inverkan på den totala ekonomin för Sydvarangergruvan, och det exklusiva offtake-avtalet garanterar en marknad för vår produktion, samtidigt som det avsevärt minskar den totala operativa risken”, säger Grangex vd Christer Lindqvist i pressmeddelandet.
Anglo American bidrar även med 5 miljoner dollar i bryggfinansiering och har en option att delta i den kommande projektfinansieringen.
Miljardomsättning och 450 jobb
Grangex har anlitat investmentbankerna ABG Sundal Collier, DNB Carnegie och SB1 Markets för att resa den finansiering som krävs för att återstarta driften.
Det hanlar om en projektfinansiering på upp till 300 miljoner dollar.
En återstart beräknas ge upp till 450 arbetstillfällen och en årlig omsättning på tre till fyra miljarder norska kronor. Bolaget planerar att inrätta en rådgivande ESG-kommitté för att utvärdera alternativ till fjorddeponi av gruvavfall.
Anglo Americans Timo Smit, Executive Head of Iron Ore Marketing, pekar på den växande efterfrågan från stålindustrin: ”I takt med att den globala stålindustrin övergår till direktreduktion för att minska koldioxidutsläppen kommer Sydvarangers återstart lägligt för att möta den växande efterfrågan”, säger han i pressmeddelandet.
5G-problem vid gränsen redan lösta
I veckan rapporterade Dagens Næringsliv om att Grangex nekats installera ett privat 5G-nät vid gruvan, med hänvisning till att signalerna riskerade att störa Ryssland.
Gruvområdet i Bjørnevatn ligger bara några kilometer från den ryska gränsen.
Men enligt Lindqvist rör det sig om en över ett år gammal händelse.
”Det där är en gammal nyhet. Den är från tiden när vi höll på med upphandlingar och förstudien 2024. En leverantör sökte en licens för ett möjligt 5G-nät i gruvan, men fick avslag – och det är över ett år sedan”, säger Lindqvist till Realtid.
Han betonar att det var en extern leverantör som stod bakom ansökan. Och att Grangex sedan dess har hittat andra kommunikationslösningar.
”Vi har inga problem med det där. Det påverkar inte oss”, säger Lindqvist.
Problematiken kvarstår
Även om 5G-frågan inte längre är aktuell för Grangex kvarstår den bredare problematiken i gränsområdet.
Piloter över Finnmark har de senaste åren rapporterat kraftigt ökad GPS-jamming från Ryssland, och Nkom varnade sommaren 2025 för allvarliga GPS-störningar i östra Finnmark.
Myndigheten har slagit fast att den följer internationella frekvensavtal och inte bryter mot dessa som reaktion på ryska störningar.
Notering: I en tidigare version av artikeln stod det att problemen med 5G var pågående. Det har nu korrigerats