Ryssar tog ut över 1,6 biljoner rubel i januari, enligt färska siffror från centralbanken. Det är den största månadsvisa kontantflykten sedan chocken efter invasionen av Ukraina 2022, då uttagen nådde 2,1 biljoner rubel.
Mobilkaos och spärrade kort – ryssar tömmer sina bankonton
Endast en tredjedel av de uttagna pengarna återvände till banksystemet i form av tidsbundna insättningar. Det innebär ett nettoutflöde på omkring 1,1 biljoner rubel.
Misstro mot banker och digital infrastruktur
Ekonomer beskriver utvecklingen som ett tydligt tecken på växande misstro mot landets betalningssystem, rapporterar The Moscow Times.
Återkommande internetavbrott, mobilstörningar och hårdare finansiell kontroll driver allt fler mot kontanter. Enligt forskare vid RANEPA har liknande sentiment inte setts sedan mitten av 2000‑talet.
För många ryssar har digitala betalningar blivit så opålitliga att kontanter upplevs som det enda säkra alternativet.
Samtidigt har bankerna blockerat miljoner kort och konton i vad de beskriver som antifraud‑åtgärder. Cyberexperter uppskattar att 2–3 miljoner kunder drabbades av tillfälliga spärrar bara i början av januari.
Skärpt övervakning ökar oron
Sedan sommaren 2025 granskar skattemyndigheten misstänkta transaktioner mer aktivt. Det har fått många att undvika digitala betalningar.
Analytiker menar att den ökade övervakningen skapar oro för att myndigheterna ska få större insyn i privatpersoners ekonomi.
Risk för inflation och bankstress
Centralbanken varnar för att mer än en biljon rubel i omlopp utanför banksystemet kan spä på inflationen och försvåra framtida räntebeslut.
Samtidigt har banker börjat begränsa kontantuttag, och inrikesministeriet vill införa ett tak på 50 000 rubel vid misstanke om bedrägerier.