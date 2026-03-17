Mobilkaos och spärrade kort – ryssar tömmer sina bankonton

Endast en tredjedel av de uttagna pengarna återvände till banksystemet i form av tidsbundna insättningar. Det innebär ett nettoutflöde på omkring 1,1 biljoner rubel.

Misstro mot banker och digital infrastruktur

Ekonomer beskriver utvecklingen som ett tydligt tecken på växande misstro mot landets betalningssystem, rapporterar The Moscow Times.

Återkommande internetavbrott, mobilstörningar och hårdare finansiell kontroll driver allt fler mot kontanter. Enligt forskare vid RANEPA har liknande sentiment inte setts sedan mitten av 2000‑talet.

För många ryssar har digitala betalningar blivit så opålitliga att kontanter upplevs som det enda säkra alternativet.

Samtidigt har bankerna blockerat miljoner kort och konton i vad de beskriver som antifraud‑åtgärder. Cyberexperter uppskattar att 2–3 miljoner kunder drabbades av tillfälliga spärrar bara i början av januari.

