Lär er AI, eller lämna bolaget. Det är budskapet som ett av de stora konsultbolagen, PwC, nu skickar ut till sina anställda.
Konsultjätten: Om ni inte lär er AI kan ni sticka
Hur ska konsultbranschen förhålla sig till AI? Där finns det ett tydligt vägskäl för företagen, vilket Realtid har skrivit om förut.
Nu väljer jätten PwC att skärpa sin linje i AI-frågan och signalerar en tydlig kursändring för hela konsultbranschen.
Företagets USA-chef Paul Griggs driver på en omfattande omställning där medarbetare som inte anpassar sig till artificiell intelligens riskerar att fasas ut.
Betalar inte längre per timme
Samtidigt förändras affärsmodellen i grunden, med mindre fokus på fakturrade timmar och större tyngd på automatiserade tjänster.
Den traditionella modellen, där kunder betalar för arbetad tid, håller på att ersättas av AI-baserade lösningar som kan levereras direkt till klienter.
PwC planerar att paketera delar av sin expertis i digitala verktyg som fungerar utan löpande konsultstöd.
Dessa tjänster kan i stället erbjudas via abonnemang eller användningsbaserad prissättning, vilket markerar ett tydligt skifte i hur konsulttjänster säljs, skriver Financial Times.
Påverkas av AI i grunden
Satsningen konkretiseras genom lanseringen av en ny plattform, PwC One, där kunder får tillgång till automatiserade funktioner inom bland annat due diligence och skatterådgivning.
Plattformen ska successivt byggas ut med fler tjänster och syftar till att göra avancerad rådgivning mer tillgänglig till lägre kostnad.
Förändringen drivs av en bredare utveckling inom branschen, där även Deloitte, EY och KPMG påverkas av AI:s snabba framfart.
Traditionellt har dessa bolag förlitat sig på stora team av juniora medarbetare som utför standardiserade uppgifter.
Ska investera i utbildning
Den typen av arbete kan nu i stor utsträckning automatiseras, vilket pressar både kostnader och bemanningsstrategier.
PwC uppger att rekryteringsmönstren redan har förändrats. Efterfrågan på klassiska roller som revisorer och konsulter minskar relativt sett, medan behovet av ingenjörer och dataspecialister ökar.
Samtidigt investerar företaget tungt i utbildning för att säkerställa att befintlig personal kan arbeta effektivt med AI.
Trots omställningen betonar PwC att bolaget fortfarande växer och fortsätter att anställa. Ambitionen är att frigöra tid från rutinuppgifter och i stället fokusera på mer avancerad rådgivning där mänskligt omdöme är avgörande.
