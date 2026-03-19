Konsultjätten: Om ni inte lär er AI kan ni sticka

Hur ska konsultbranschen förhålla sig till AI? Där finns det ett tydligt vägskäl för företagen, vilket Realtid har skrivit om förut.

Nu väljer jätten PwC att skärpa sin linje i AI-frågan och signalerar en tydlig kursändring för hela konsultbranschen.

Företagets USA-chef Paul Griggs driver på en omfattande omställning där medarbetare som inte anpassar sig till artificiell intelligens riskerar att fasas ut.

Betalar inte längre per timme

Samtidigt förändras affärsmodellen i grunden, med mindre fokus på fakturrade timmar och större tyngd på automatiserade tjänster.

Den traditionella modellen, där kunder betalar för arbetad tid, håller på att ersättas av AI-baserade lösningar som kan levereras direkt till klienter.

PwC planerar att paketera delar av sin expertis i digitala verktyg som fungerar utan löpande konsultstöd.

Dessa tjänster kan i stället erbjudas via abonnemang eller användningsbaserad prissättning, vilket markerar ett tydligt skifte i hur konsulttjänster säljs, skriver Financial Times.