SpaceX, Anthropic och OpenAI är tillsammans värda mer än alla amerikanska techbolag som noterats sedan 1980. Diagrammet sprids flitigt, men forskaren bakom siffrorna varnar: rekordvärderingar blir sällan rekordaffärer.
Tre AI-bolag slår 45 år av börsnoteringar – forskare varnar
Tre bolag, 5,2 biljoner dollar. Det är budskapet i ett diagram som finansmannen och ekonomikommentatorn Steve Rattner publicerade på X.
Enligt diagrammet är SpaceX värt 2 biljoner dollar, Anthropic 2 biljoner och OpenAI 1,2 biljoner. Det ska jämföras med 4,1 biljoner dollar, som är det samlade värdet på förstadagen för samtliga 3 365 amerikanska techbolag som börsnoterats mellan 1980 och 2025.
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Rattner bygger på en artikel av Financial Times-journalisten Richard Waters och på IPO-data som sammanställts av Jay Ritter, professor vid University of Florida. Inlägget har visats över 64 000 gånger.
Äpplen och päron
Jämförelsen är slagkraftig men haltar på flera punkter.
För det första mäter staplarna olika saker. De 3 365 noteringarna värderas till vad bolagen var värda sin första handelsdag, inte vad de är värda i dag. Apple, Microsoft, Amazon och Google var små bolag när de noterades. De tre AI-bolagen värderas däremot efter att tillväxten redan har skett. Summorna anges dessutom i nominella dollar, utan justering för inflation.
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För det andra är bara en av de tre siffrorna ett faktiskt börsvärde. SpaceX noterades i juni, och 2 biljoner motsvarar bolagets värde vid första handeln.
Anthropics senaste överenskomna värdering är 965 miljarder dollar, från en finansieringsrunda som stängde i maj, skriver Euronews. Siffran 2 biljoner är den värdering bolaget uppges sikta på vid noteringen, som enligt Wall Street Journal har skjutits fram till november.
OpenAI har lämnat in konfidentiella noteringshandlingar till den amerikanska finansinspektionen SEC men har inte satt något datum, skriver Forbes. Värderingen på 1,2 biljoner dollar är en privat värdering under diskussion.
”Bra bolag är inte automatiskt bra investeringar”
Diagrammet säger alltså mindre om AI-bolagens storlek än om hur länge bolag i dag stannar privata. Den största värdetillväxten tas av riskkapitalbolag, statliga fonder och tidiga investerare innan vanliga sparare släpps in.
Jay Ritter, vars data ligger bakom diagrammet, har varnat för just det. Han påpekar att det vid sidan av varje Apple och Amazon funnits hundratals hypade techbolag som i dag är bortglömda.
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”Det här är fantastiska bolag. Ett fantastiskt bolag är inte automatiskt en fantastisk investering, sa han till Marketplace i juni.
Han använder Apple som exempel. Aktien steg omkring 30 procent första handelsdagen och gick sedan i stort sett sämre än marknaden i två decennier.
Dyrast har gått sämst
Ritters forskning ger stöd för försiktigheten. Enligt hans data har den genomsnittliga nyemitterade aktien gått 20 procentenheter sämre än marknaden de tre första åren efter noteringen, enligt en sammanställning som bygger på The Economists genomgång.
För bolag som värderats till mer än 40 gånger omsättningen var underavkastningen 58 procentenheter. SpaceX skulle vid en värdering på 1,75 biljoner dollar ha börjat handlas till cirka 94 gånger omsättningen.
SpaceX-kursen har redan svängt
SpaceX ger en första fingervisning. Över 500 miljoner aktier omsattes under första handelsdagen, den näst högsta volymen för en debut i Nasdaqs historia efter Facebook 2012, enligt Fortune.
Kursen steg till 225 dollar inom några dagar efter noteringen. Sedan dess har den fallit tillbaka och handlas nu kring 150,70 dollar, en tredjedel under toppnoteringen. Teckningskursen var 135 dollar.
Nästa test blir Anthropic. Om noteringen blir av i november vid en värdering kring 2 biljoner dollar blir den den största i historien.