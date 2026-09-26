Tre AI-bolag slår 45 år av börsnoteringar – forskare varnar

Tre bolag, 5,2 biljoner dollar. Det är budskapet i ett diagram som finansmannen och ekonomikommentatorn Steve Rattner publicerade på X.

Enligt diagrammet är SpaceX värt 2 biljoner dollar, Anthropic 2 biljoner och OpenAI 1,2 biljoner. Det ska jämföras med 4,1 biljoner dollar, som är det samlade värdet på förstadagen för samtliga 3 365 amerikanska techbolag som börsnoterats mellan 1980 och 2025.

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Rattner bygger på en artikel av Financial Times-journalisten Richard Waters och på IPO-data som sammanställts av Jay Ritter, professor vid University of Florida. Inlägget har visats över 64 000 gånger.

Äpplen och päron

Jämförelsen är slagkraftig men haltar på flera punkter.

För det första mäter staplarna olika saker. De 3 365 noteringarna värderas till vad bolagen var värda sin första handelsdag, inte vad de är värda i dag. Apple, Microsoft, Amazon och Google var små bolag när de noterades. De tre AI-bolagen värderas däremot efter att tillväxten redan har skett. Summorna anges dessutom i nominella dollar, utan justering för inflation.

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För det andra är bara en av de tre siffrorna ett faktiskt börsvärde. SpaceX noterades i juni, och 2 biljoner motsvarar bolagets värde vid första handeln.

Anthropics senaste överenskomna värdering är 965 miljarder dollar, från en finansieringsrunda som stängde i maj, skriver Euronews. Siffran 2 biljoner är den värdering bolaget uppges sikta på vid noteringen, som enligt Wall Street Journal har skjutits fram till november.

OpenAI har lämnat in konfidentiella noteringshandlingar till den amerikanska finansinspektionen SEC men har inte satt något datum, skriver Forbes. Värderingen på 1,2 biljoner dollar är en privat värdering under diskussion.