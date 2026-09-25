Betalbolag jobbade åt kryptojättar – nu beslagtas 780 miljoner

Amerikanska federala åklagare har beslagtagit omkring 84 miljoner dollar, motsvarande cirka 780 miljoner kronor, från den Montana-baserade betalningsförmedlaren Capstone.

Företaget anklagas för att ha genomfört hundratals miljoner dollar i olagliga penningöverföringar åt kryptobolag.

Enligt ett civilrättsligt beslagmål från det amerikanska justitiedepartementet saknade Capstone nödvändiga tillstånd och ska ha dolt verksamhetens verkliga karaktär för amerikanska banker.

FBI har gjort husrannsakan

Företaget ska bland annat ha genomfört betalningar till hundratals personer och företag på uppdrag av Tether och kryptobörsen Bitfinex, enligt personer med insyn i ärendet som Financial Times refererar till.

Capstones bankkonton hos Wells Fargo och JPMorgan Chase har frysts. FBI har samtidigt genomfört en husrannsakan hos två personer i Sacramento som uppges ha kontrollerat bolaget.

Ärendet har kopplingar till EQIBank, en mindre bank i Dominica som är inriktad på internationella betalningar.

Enligt amerikanska åklagare började Capstone arbeta för EQIBank 2024 och banken instruerade företaget att hantera betalningar för Tether och Bitfinex.

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