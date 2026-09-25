Capstone har fungerat som en betalningsförmedlare åt kryptobolagen Tether och Bitfinex. Det leder nu till konsekvenser från den amerikanska staten.
Betalbolag jobbade åt kryptojättar – nu beslagtas 780 miljoner
Amerikanska federala åklagare har beslagtagit omkring 84 miljoner dollar, motsvarande cirka 780 miljoner kronor, från den Montana-baserade betalningsförmedlaren Capstone.
Företaget anklagas för att ha genomfört hundratals miljoner dollar i olagliga penningöverföringar åt kryptobolag.
Enligt ett civilrättsligt beslagmål från det amerikanska justitiedepartementet saknade Capstone nödvändiga tillstånd och ska ha dolt verksamhetens verkliga karaktär för amerikanska banker.
FBI har gjort husrannsakan
Företaget ska bland annat ha genomfört betalningar till hundratals personer och företag på uppdrag av Tether och kryptobörsen Bitfinex, enligt personer med insyn i ärendet som Financial Times refererar till.
Capstones bankkonton hos Wells Fargo och JPMorgan Chase har frysts. FBI har samtidigt genomfört en husrannsakan hos två personer i Sacramento som uppges ha kontrollerat bolaget.
Ärendet har kopplingar till EQIBank, en mindre bank i Dominica som är inriktad på internationella betalningar.
Enligt amerikanska åklagare började Capstone arbeta för EQIBank 2024 och banken instruerade företaget att hantera betalningar för Tether och Bitfinex.
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Capstone förnekar brott
Tethers investeringsrådgivare Marlin Capital investerade samma år motsvarande omkring 100 miljoner kronor i konvertibla instrument i EQIBank.
Ytterligare investeringar diskuterades senare i samband med försök att hjälpa Tether att öppna ett konto hos den Singaporebaserade storbanken DBS.
Tether och Bitfinex har uppgett att de är kunder hos EQIBank men att de inte kände till Capstones påstådda brottslighet. Bolagen har samtidigt framhållit att deras tillgångar hos EQIBank är begränsade.
Capstone förnekar brott och har meddelat att bolaget kommer att bestrida statens krav på förverkande av tillgångarna.
Enligt åklagarna passerade mer än 700 miljoner dollar genom ett av Capstones bankkonton hos Wells Fargo mellan mars och december 2025.
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Svårt att få tillgång till banktjänster
Av utbetalningarna, exklusive köp av amerikanska statspapper, ska 337 miljoner dollar ha gått till hundratals mottagare. Nära två tredjedelar av beloppet uppges ha skickats på uppdrag av Tether och Bitfinex.
Capstone anklagas också för att ha hjälpt bedragare som utgav sig för att vara FBI-agenter att omvandla stulna pengar till kryptovalutan USDT. Offren var äldre amerikaner som lurades att föra över pengar efter falska påståenden om penningtvätt.
Fallet belyser samtidigt Tethers fortsatta svårigheter att få tillgång till traditionella banktjänster. Tether är världens största utgivare av stablecoins och har mer än 140 miljarder dollar placerade i amerikanska statspapper.
EQIBank har begärt att de beslagtagna pengarna ska återlämnas och hävdar att en stor del av medlen tillhör bankens kunder.
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