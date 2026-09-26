Akelius varnar för finanskris – vill sälja av i Norden

Roger Akelius vill att Castellum gör sig av med sina nordiska innehav. I en intervju med EFN Finansmagasinet säger storägaren att nästa stora händelse blir en finanskris. Han bedömer att sannolikheten är hög att den kommer inom ett och ett halvt till två år.

Därför vill han att Castellum lämnar Finland och Danmark och säljer hela posten i norska fastighetsbolaget Entra. Enligt EFN:s beräkning rör det sig om tillgångar för strax under 20 miljarder kronor.

Helomvändning i Entra

Kravet står i kontrast till hur Castellum agerade nyligen. I februari 2025 passerade bolaget en tredjedel av aktierna i Entra och blev därmed skyldigt att lägga ett bud på resten. Budet på 110,40 norska kronor per aktie låg under dåvarande börskurs, enligt DNB Markets.

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Balder, som äger knappt 40 procent av Entra, tackade nej. Bolaget meddelade i ett pressmeddelande att det behåller sin post och inte tänker lägga något motbud.

I våras föreslog Castellum och Balder gemensamt Balders Erik Selin som ordförande i Entra, enligt Reuters. I juli uppgav Balder för Finwire att ägandet i Entra är oförändrat.