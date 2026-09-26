Roger Akelius spår en finanskris inom två år och vill att Castellum säljer allt utanför Sverige. För Entra är det en helomvändning: för bara ett och ett halvt år sedan ökade Castellum sitt ägande i det norska bolaget.
Akelius varnar för finanskris – vill sälja av i Norden
Roger Akelius vill att Castellum gör sig av med sina nordiska innehav. I en intervju med EFN Finansmagasinet säger storägaren att nästa stora händelse blir en finanskris. Han bedömer att sannolikheten är hög att den kommer inom ett och ett halvt till två år.
Därför vill han att Castellum lämnar Finland och Danmark och säljer hela posten i norska fastighetsbolaget Entra. Enligt EFN:s beräkning rör det sig om tillgångar för strax under 20 miljarder kronor.
Helomvändning i Entra
Kravet står i kontrast till hur Castellum agerade nyligen. I februari 2025 passerade bolaget en tredjedel av aktierna i Entra och blev därmed skyldigt att lägga ett bud på resten. Budet på 110,40 norska kronor per aktie låg under dåvarande börskurs, enligt DNB Markets.
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Balder, som äger knappt 40 procent av Entra, tackade nej. Bolaget meddelade i ett pressmeddelande att det behåller sin post och inte tänker lägga något motbud.
I våras föreslog Castellum och Balder gemensamt Balders Erik Selin som ordförande i Entra, enligt Reuters. I juli uppgav Balder för Finwire att ägandet i Entra är oförändrat.
Ifrågasätter värderingarna
Akelius menar att både Castellum och Balder tar upp Entra till ett värde över marknadspriset. Han kallar det ”lurendrejeri”.
Frågan har väckts tidigare. Dagens Industri räknade 2025 fram att Balders bokförda värde på Entra låg 3,2 miljarder kronor över börsvärdet, enligt Dagens PS.
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Han ifrågasätter också Castellums eget substansvärde och uppskattar det till omkring 145 kronor per aktie. I delårsrapporten för andra kvartalet redovisade bolaget 167 kronor per aktie, enligt Marketmate. Samtidigt har vd Pål Ahlsén uppgett att årets försäljningar gjorts till priser strax över bokfört värde.
Omställningen redan i gång
Utförsäljningarna är inte nya. Akelius vann maktkampen i Castellum 2025 och fick in Ahlsén som vd och Ralf Spann som ordförande. Sedan dess har bolaget lagt om kursen.
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Under 2026 har Castellum sålt fastigheter för över 24 miljarder kronor, varav 13,3 miljarder i affären med Wihlborgs, rapporterade Realtid i juli. I mitten av juli inledde bolaget dessutom två nya återköpsprogram på sammanlagt 3 miljarder kronor. Dagen därpå höjde SB1 Markets aktien till köp med riktkursen 145 kronor.
Varnade även 2021
Akelius har fått rätt förut. Hösten 2021 sålde han sin bostadsportfölj till Heimstaden för över 90 miljarder kronor, strax innan fastighetsmarknaden vände.
”Jag var väldigt orolig hela hösten över att vi inte skulle hinna sälja innan marknaden kraschade”, sade han till Hem & Hyra 2023.
Den här gången vill han inte sätta något datum. Han beskriver i stället en kris som byggts upp under lång tid, driven av statsskulder, spekulation och en växande penningmängd.