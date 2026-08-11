Här bygger Musk "världens största byggnad"

Elon Musk kallar projektet det ”mest episka” chipbygget hittills. På X skriver han att Terafab blir ”den största och mest värdefulla byggnaden på jorden”.

Enligt guvernör Greg Abbott motsvarar den första fasen en kapitalinvestering på drygt 16,8 miljarder dollar och väntas skapa 3 000 jobb, skriver Fortune.

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Det är dock bara början. Reuters rapporterar att ett bolagsdokument från i maj angav en initial investering på 55 miljarder dollar, och att totalsumman kan stiga till 119 miljarder dollar om samtliga faser genomförs.

SpaceX partnerskap med Intel ligger till grund för tillverkningen och Tesla tog redan i april första spadtaget för en mindre forskningsanläggning vid Giga Texas, en föregångare till Terafab, skriver TechCrunch.

Chip för robotar, robotaxis och rymden

Syftet är att täcka bolagens egen efterfrågan. Electrek rapporterar att den samlade efterfrågan från SpaceX och Tesla väntas överstiga en terawatt beräkningskraft, långt mer än vad den globala chipproduktionen i dag klarar av att leverera.

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Fabriken ska enligt SpaceX samla logik, minne, paketering och testning under ett och samma tak.

Chippen ska användas i Teslas Optimus-robotar och självkörande Cybercabs, samt i de rymdbaserade datacenter som SpaceX planerar att skjuta upp.