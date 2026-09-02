Miljardär ville sälja sin paradisö – fick veta att han inte äger den

Riskkapitalmiljardären Tim Draper ville sälja sin privata paradisö i Tanzania för 7,9 miljoner dollar, motsvarande omkring 80 miljoner kronor.

Men det finns ett litet problem.

Enligt den tanzaniska staten äger han inte ön.

La ut annons på X

Draper, som var tidig investerare i bland annat SpaceX och Tesla och har en uppskattad förmögenhet på omkring 2,3 miljarder dollar, annonserade försäljningen på X, skriver Moneywise.

Han erbjöd sig att sälja ön för 7,9 miljoner dollar eller högstbjudande och uppmanade intresserade att kontakta honom direkt, utan mäklare.

Affären verkade få fart snabbt. Draper uppgav kort därefter att han redan hade fått flera erbjudanden och trodde att ön skulle säljas snabbt.

Sedan blandade sig den tanzaniska regeringen i.

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Enligt landets markministerium är ön Lupita, som ligger i Tanganyikasjön i västra Tanzania, statlig mark.

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