80 miljoner kronor ville Tim Draper ha för sin ö utanför Tanzanias kust när han la ut den för försäljning. Men han har stött på rejäla problem.
Miljardär ville sälja sin paradisö – fick veta att han inte äger den
Riskkapitalmiljardären Tim Draper ville sälja sin privata paradisö i Tanzania för 7,9 miljoner dollar, motsvarande omkring 80 miljoner kronor.
Men det finns ett litet problem.
Enligt den tanzaniska staten äger han inte ön.
La ut annons på X
Draper, som var tidig investerare i bland annat SpaceX och Tesla och har en uppskattad förmögenhet på omkring 2,3 miljarder dollar, annonserade försäljningen på X, skriver Moneywise.
Han erbjöd sig att sälja ön för 7,9 miljoner dollar eller högstbjudande och uppmanade intresserade att kontakta honom direkt, utan mäklare.
Affären verkade få fart snabbt. Draper uppgav kort därefter att han redan hade fått flera erbjudanden och trodde att ön skulle säljas snabbt.
Sedan blandade sig den tanzaniska regeringen i.
Enligt landets markministerium är ön Lupita, som ligger i Tanganyikasjön i västra Tanzania, statlig mark.
Får inte köpa marken
Den är upplåten för investeringar genom Tanzania Investment and Special Economic Zones Authority, TISEZA, som i sin tur har gett bolaget Firelight Safaris rätt att använda området för turistverksamhet.
Draper är enligt myndigheten en av aktieägarna i Firelight Safaris. Det innebär att det som faktiskt kan säljas inte är själva ön, utan ett ägarintresse i bolaget som innehar rätten att använda marken.
Tanzanias lagstiftning gör skillnaden viktig. All mark i landet betraktas som offentlig mark och hålls av presidenten som förvaltare.
Utländska investerare kan få rätt att använda mark genom investeringar och långvariga leasingavtal, men kan inte köpa marken som sådan.
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Exklusiv resort med personal
Firelight Safaris kan däremot överföra sin rätt till en annan investerare, förutsatt att det sker enligt landets lagar och myndigheternas regler.
För 7,9 miljoner dollar får en köpare alltså inte en egen ö i juridisk mening. Däremot ingår en verksamhet som omfattar en exklusiv resort med tio stugor, spa, gym, pool och personalstyrka på över 30 personer.
Draper har varit involverad i ön sedan 2004, och det tog omkring fyra år att bygga upp resorten.
Vad som ingår i de 7,9 miljoner dollarna är däremot fortfarande oklart. Det finns ingen offentlig oberoende värdering, och det är inte känt vilka kostnader, licenser, avtal och framtida skyldigheter en köpare skulle ta över.
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