Långräntorna stiger snabbt – det har historiskt varit ett mycket dåligt tecken

Den amerikanska tioårsräntan har stigit kraftigt under september och nådde på torsdagen över 5,17 procent, den högsta nivån sedan juli 2007.

På Wall Street väcker dock inte bara räntenivån oro, utan framför allt hur snabbt uppgången har gått.

På två veckor har räntan stigit från under 4,8 procent, efter att den i augusti periodvis låg under 4,6 procent.

Följs ofta av kris

På onsdagen noterades den kraftigaste endagsuppgången sedan april 2025.

John Roque, chef för teknisk analys på analysföretaget 22V Research, har studerat utvecklingen för tioårsräntan under de senaste fem decennierna, skriver CNBC.

Enligt hans genomgång har det vid 16 tillfällen sedan 1970 skett snabba uppgångar av liknande slag. Samtliga har följts av någon form av finansiell störning eller kris.

Konsekvenserna har varierat kraftigt. Bland exemplen finns börskraschen 1987, it-bubblans kollaps och bankoron efter Silicon Valley Banks fall 2023.

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Tioårsräntan fungerar som ett viktigt riktmärke för finansieringskostnader i den amerikanska ekonomin.

En snabb uppgång kan därför få stora konsekvenser för allt från bolån och företagslån till investeringar och avancerade finansiella strategier.

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