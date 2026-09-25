Snabbt har amerikanska långräntor stuckit iväg uppåt. Den som tittar på historien kan notera att det ofta följs av problem eller till och med kris.
Långräntorna stiger snabbt – det har historiskt varit ett mycket dåligt tecken
Den amerikanska tioårsräntan har stigit kraftigt under september och nådde på torsdagen över 5,17 procent, den högsta nivån sedan juli 2007.
På Wall Street väcker dock inte bara räntenivån oro, utan framför allt hur snabbt uppgången har gått.
På två veckor har räntan stigit från under 4,8 procent, efter att den i augusti periodvis låg under 4,6 procent.
Följs ofta av kris
På onsdagen noterades den kraftigaste endagsuppgången sedan april 2025.
John Roque, chef för teknisk analys på analysföretaget 22V Research, har studerat utvecklingen för tioårsräntan under de senaste fem decennierna, skriver CNBC.
Enligt hans genomgång har det vid 16 tillfällen sedan 1970 skett snabba uppgångar av liknande slag. Samtliga har följts av någon form av finansiell störning eller kris.
Konsekvenserna har varierat kraftigt. Bland exemplen finns börskraschen 1987, it-bubblans kollaps och bankoron efter Silicon Valley Banks fall 2023.
Tioårsräntan fungerar som ett viktigt riktmärke för finansieringskostnader i den amerikanska ekonomin.
En snabb uppgång kan därför få stora konsekvenser för allt från bolån och företagslån till investeringar och avancerade finansiella strategier.
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Skedde under förra finanskrisen
Problem kan uppstå när företag och investerare har byggt sina kalkyler på betydligt lägre och mer stabila räntor.
Vid finanskrisen 2008 bidrog stigande räntor bland annat till att problem med riskfyllda bolån blev tydligare när låntagare med rörliga räntor fick svårare att klara sina betalningar.
Under it-kraschen i början av 2000-talet var övervärderade teknikbolag den centrala orsaken, men högre räntor bidrog samtidigt till att pressa värderingarna.
Den här gången riktas särskild uppmärksamhet mot den snabbt växande marknaden för privata krediter samt investeringar i AI-datacenter.
En del av dessa projekt finansieras med stora mängder skulder, vilket kan göra dem känsliga för högre finansieringskostnader.
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Drabbas av stigande räntor
Regionala banker är också ett område som investerare följer. ETF KRE, som följer amerikanska regionalbanker, har fallit omkring 10 procent från sin senaste topp.
Historiskt har banker ofta tillhört de sektorer som drabbats hårdast när räntorna stigit snabbt.
Även andra räntekänsliga sektorer visar svaghet. Amerikanska elbolag har fallit mer än 4 procent under den senaste veckan, medan även bostadsbyggare pressats.
Samtidigt framhåller JPMorgans handelsavdelning att utvecklingen för obligationsmarknadens volatilitet kan vara viktigare för börsen än själva räntenivån.
En kraftig och snabb förändring på räntemarknaden kan därmed bli ett större problem för aktiemarknaden än att räntorna i sig ligger på en hög nivå, menar experter.
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