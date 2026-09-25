Det har talats mycket om Ferraris försök att göra en egen elbil. Nu följer Bentley i spåren med en modell som riktar sig mot köpare med mycket pengar.
Bentley gör som Ferrari – lanserar en helelektrisk elbil
Bentley ger sig in i elbilsracet med sin första helt elektriska modell.
Den nya Torcal kostar omkring 229 000 dollar och blir den brittiska lyxbilstillverkarens fjärde nuvarande modell.
Lanseringen sker samtidigt som efterfrågan på elbilar bland välbärgade kunder utvecklas olika inom lyxbilssegmentet.
Snabb acceleration
Ferrari lanserade tidigare i år sin första helt elektriska bil, Luce, med ett pris på omkring 626 000 dollar.
Bentleys Torcal presenterades i London på onsdagen och har utvecklats och konstruerats vid företagets anläggning i Crewe i nordvästra England, skriver CNBC.
Bilen får en räckvidd på upp till 600 kilometer och ska kunna accelerera från noll till nästan 100 km i timmen på under tre sekunder.
Priset på 173 000 pund gör Torcal betydligt billigare än Ferraris Luce, som kostar omkring 550 000 euro.
Bentleys vd Frank-Steffen Walliser uppger att mottagandet hittills varit positivt på företagets olika marknader.
Han bedömer samtidigt att acceptansen för elektriska lyxbilar bland välbärgade kunder ökar.
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Följer i Ferraris spår
Utvecklingen skiljer sig från den hos flera andra tillverkare av exklusiva sportbilar. Porsche och Lamborghini har båda dragit ned på sina planer för elektrifiering efter svagare efterfrågan än väntat.
Bentley har trots det valt att gå vidare med Torcal och försöker kombinera eldriften med märkets traditionella egenskaper. Fokus har bland annat legat på design, köregenskaper och bilens ljudbild.
Torcal blir den fjärde modellen i Bentleys nuvarande modellprogram, som även består av Continental GT, Flying Spur och Bentayga.
Lanseringen kommer bara tre månader efter Ferraris premiär av Luce.
Ferrari-modellen har fått uppmärksamhet för sin stora designförändring jämfört med märkets traditionella sportbilar och är dessutom den första Ferrari-modellen med fem sittplatser.
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