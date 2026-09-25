Bentley gör som Ferrari – lanserar en helelektrisk elbil

Bentley ger sig in i elbilsracet med sin första helt elektriska modell.

Den nya Torcal kostar omkring 229 000 dollar och blir den brittiska lyxbilstillverkarens fjärde nuvarande modell.

Lanseringen sker samtidigt som efterfrågan på elbilar bland välbärgade kunder utvecklas olika inom lyxbilssegmentet.

Snabb acceleration

Ferrari lanserade tidigare i år sin första helt elektriska bil, Luce, med ett pris på omkring 626 000 dollar.

Bentleys Torcal presenterades i London på onsdagen och har utvecklats och konstruerats vid företagets anläggning i Crewe i nordvästra England, skriver CNBC.

Bilen får en räckvidd på upp till 600 kilometer och ska kunna accelerera från noll till nästan 100 km i timmen på under tre sekunder.

Priset på 173 000 pund gör Torcal betydligt billigare än Ferraris Luce, som kostar omkring 550 000 euro.

ANNONS

Bentleys vd Frank-Steffen Walliser uppger att mottagandet hittills varit positivt på företagets olika marknader.

Han bedömer samtidigt att acceptansen för elektriska lyxbilar bland välbärgade kunder ökar.

Läs mer: Världens mest hatade Ferrari? Såldes ändå för 380 miljoner. Dagens PS