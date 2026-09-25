Rio Tinto planerar att bygga ut sin råvaruhandel till metaller från andra producenter och till derivat. Det är nästa steg i vd Simon Trotts jakt på mer värde ur koncernens tillgångar, sedan försöket att köpa Glencores handelsmaskin gick i stöpet.
Gruvjätten vill tjäna pengar på andras metaller
Världens näst största gruvbolag Rio Tinto vill handla med mer än sin egen produktion. Enligt Bloomberg siktar bolaget på affärer med tredjepartsmaterial och derivat.
Hittills har Rio Tinto i huvudsak marknadsfört sina egna metaller. Handelsverksamheten är betydligt mindre än hos Glencore, som i decennier kombinerat gruvdrift med storskalig råvaruhandel.
Missa inte: 1,8 miljarder dollar – avtalet som väcker gruvan till liv. Realtid
Något renodlat handelshus vill Rio Tinto enligt Bloomberg inte bygga. I stället överväger bolaget att kraftigt bygga ut den befintliga kommersiella verksamheten, som leds av kommersiella chefen Bold Baatar från Singapore.
Överskott här, brist där
Tanken är att handla där bolagets egna tillgångar ger ett försprång. Ett exempel är aluminiumoxid, där Rio Tinto har överskott i vissa regioner och underskott i andra.
Läs även: Svenskt gruvbolag stoppat – vd:n dömd till fängelse. Dagens PS
I USA har Kennecott ledig kapacitet i sitt kopparsmältverk, vilket gör att bolaget kan ta emot material från andra. Rio Tinto kan också komma att handla med kopparkatoder och biprodukter som svavelsyra.
I dag består det kommersiella teamet av ett tjugotal handlare, och fler kan anställas när verksamheten växer.
Glencores handel lockade
Satsningen bör ses mot bakgrund av de misslyckade förhandlingarna med Glencore. I januari bekräftade bolagen att de förde samtal om en sammanslagning som skulle ha skapat världens största gruvbolag. I februari drog sig Rio Tinto ur, efter att parterna inte kunnat enas om priset.
Missa inte: Tidigare anställda köper Northvolt-teknik. Realtid
Kopparn var det uppenbara skälet till affären. Men enligt Reuters källor var även Glencores handelsarm en viktig del av lockelsen, och Baatar ska redan då ha haft ambitionen att göra Rio Tintos handel mer aktiv.
Råvaruhandel är dock inte riskfri. Glencore är just nu indraget i en tvist där järnmalmshandlaren Radiant World kräver bolaget på 2 miljarder dollar.
Samtal med Vitol
Planerna passar in i den omstöpning Simon Trott inlett sedan han blev vd förra året: koncernen ska förenklas, tillgångar säljas, kostnader kapas och avkastningen höjas.
Sedan i somras förhandlar Rio Tinto också med oljehandelsjätten Vitol om ett samriskbolag för frakt och logistik, skriver Mining.com.
Vitol levererar redan bränsle till Rio Tintos järnmalmsverksamhet i Australien och till Simandou i Guinea. Handelshuset har dessutom de senaste åren gett sig in i metallhandeln, bland annat i koppar och aluminium. I juni befann sig samtalen i ett tidigt skede.
Tajmingen är talande. Kopparpriset har nyligen slagit rekord, och de stora gruvbolagen har redovisat kraftigt ökade vinster.