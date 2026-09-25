Gruvjätten vill tjäna pengar på andras metaller

Världens näst största gruvbolag Rio Tinto vill handla med mer än sin egen produktion. Enligt Bloomberg siktar bolaget på affärer med tredjepartsmaterial och derivat.

Hittills har Rio Tinto i huvudsak marknadsfört sina egna metaller. Handelsverksamheten är betydligt mindre än hos Glencore, som i decennier kombinerat gruvdrift med storskalig råvaruhandel.

Missa inte: 1,8 miljarder dollar – avtalet som väcker gruvan till liv. Realtid

Något renodlat handelshus vill Rio Tinto enligt Bloomberg inte bygga. I stället överväger bolaget att kraftigt bygga ut den befintliga kommersiella verksamheten, som leds av kommersiella chefen Bold Baatar från Singapore.

Överskott här, brist där

Tanken är att handla där bolagets egna tillgångar ger ett försprång. Ett exempel är aluminiumoxid, där Rio Tinto har överskott i vissa regioner och underskott i andra.

Läs även: Svenskt gruvbolag stoppat – vd:n dömd till fängelse. Dagens PS

I USA har Kennecott ledig kapacitet i sitt kopparsmältverk, vilket gör att bolaget kan ta emot material från andra. Rio Tinto kan också komma att handla med kopparkatoder och biprodukter som svavelsyra.

ANNONS

I dag består det kommersiella teamet av ett tjugotal handlare, och fler kan anställas när verksamheten växer.