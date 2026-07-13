Bland såväl europeiska som amerikanska företag har Kinas billigare AI vunnit mark. Frågan är hur stor del av marknaden som man kan vinna.
Företag i väst väljer kinesisk AI – på grund av priset
Allt fler företag i Europa och USA börjar använda kinesiska AI-modeller, enligt samstämmiga uppgifter.
Det sker av två huvudsakliga skäl, nämligen att minska både kostnaderna och beroendet av amerikanska AI-leverantörer.
Bland bolagen som har infört kinesiska modeller finns DoorDash, Siemens och Airbnb.
Kostar betydligt mindre
Utvecklingen drivs dels av att kinesiska modeller blivit betydligt mer konkurrenskraftiga, dels av att kostnaderna för att använda de mest avancerade amerikanska modellerna har ökat, skriver Financial Times.
Flera AI-leverantörer i USA har dessutom gått över från fasta abonnemang till prismodeller där kunderna betalar utifrån användning, vilket gjort stora AI-projekt dyrare.
DoorDash har börjat använda den kinesiska modellen Kimi K2.6 för enklare arbetsuppgifter, medan mer avancerade uppgifter fortfarande hanteras av amerikanska modeller.
Enligt bolaget har kombinationen förbättrat både kostnadseffektiviteten och prestandan.
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Har helt gått över till Deepseek
Industrikoncernen Siemens använder samtidigt en bred uppsättning AI-modeller från flera olika leverantörer, däribland kinesiska Deepseek och Z.ai, amerikanska aktörer samt den franska AI-utvecklaren Mistral.
Strategin syftar till att skapa större flexibilitet och minska beroendet av enskilda leverantörer.
Vissa företag har gått ännu längre. Den San Francisco-baserade startupen Lindy har helt ersatt amerikanska AI-modeller med Deepseeks senaste modell.
Beslutet kommer efter att man bedömt att den ger både lägre kostnader och bättre resultat i flera användningsområden.
Även europeiska företag ser ett växande behov av att sprida sina risker.
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USA fortfarande i framkant
Den amerikanska regeringens tillfälliga exportbegränsningar för vissa avancerade AI-modeller tidigare i år väckte oro för hur sårbara företag kan bli om de är beroende av en enda leverantör eller ett enda land.
En annan fördel med flera kinesiska modeller är att de är öppna med hur de är viktade, vilket gör det möjligt för företag att köra modellerna på egna servrar och anpassa dem efter den egna verksamheten.
Det ger större kontroll över både data och drift än många proprietära amerikanska modeller.
Samtidigt fortsätter de amerikanska AI-bolagen att leda utvecklingen inom de mest avancerade modellerna.
Men skillnaden mot de främsta kinesiska alternativen har minskat, särskilt inom programmering och andra tekniska tillämpningar.
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