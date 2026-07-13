Företag i väst väljer kinesisk AI – på grund av priset

Allt fler företag i Europa och USA börjar använda kinesiska AI-modeller, enligt samstämmiga uppgifter.

Det sker av två huvudsakliga skäl, nämligen att minska både kostnaderna och beroendet av amerikanska AI-leverantörer.

Bland bolagen som har infört kinesiska modeller finns DoorDash, Siemens och Airbnb.

Kostar betydligt mindre

Utvecklingen drivs dels av att kinesiska modeller blivit betydligt mer konkurrenskraftiga, dels av att kostnaderna för att använda de mest avancerade amerikanska modellerna har ökat, skriver Financial Times.

Flera AI-leverantörer i USA har dessutom gått över från fasta abonnemang till prismodeller där kunderna betalar utifrån användning, vilket gjort stora AI-projekt dyrare.

DoorDash har börjat använda den kinesiska modellen Kimi K2.6 för enklare arbetsuppgifter, medan mer avancerade uppgifter fortfarande hanteras av amerikanska modeller.

Enligt bolaget har kombinationen förbättrat både kostnadseffektiviteten och prestandan.

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