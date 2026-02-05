Striden om M&A-toppen: vem vinner klienternas hjärtan?

En ny analys från Legal Business avslöjar vilka Londonbaserade M&A-team som får högst betyg av sina klienter, och det är inte nödvändigtvis samma byråer som dominerar transaktionsvolymen.

Enligt datan framstår Slaughter and May som klienternas favorit när det gäller kommersiell kunskap, före amerikanska Skadden och White & Case.

Den anrika brittiska byrån rådgav under 2025 vid Storbritanniens största M&A-affär, försäljningen av Pension Insurance Corporation till Athora Holding för 5,7 miljarder pund.

Ett lag-filosofi ligger bakom framgången

Richard Smith, som leder Slaughters M&A-verksamhet, förklarar byråns framgång med en ”one team”-filosofi:

”Vi fokuserar på att våra klienter känner oss institutionellt. Det finns ingen intern politik om vems klient som är vems”, säger Smith till Legal Business.

När det gäller partnerkvalitet toppar dock Macfarlanes listan, strax före Slaughters och Weil Gotshal & Manges.

Jessica Adam, M&A-chef på Macfarlanes, betonar att byrån medvetet prioriterar rådgivningskvalitet framför volym. ”M&A med högt värde kräver klart omdöme och praktisk insikt”, säger hon till Legal Business.