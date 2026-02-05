Den globala M&A-marknaden visar stark aktivitet, med brittiska advokatbyråer och amerikanska storbanker som kämpar om topppositionerna.
Striden om M&A-toppen: vem vinner klienternas hjärtan?
En ny analys från Legal Business avslöjar vilka Londonbaserade M&A-team som får högst betyg av sina klienter, och det är inte nödvändigtvis samma byråer som dominerar transaktionsvolymen.
Enligt datan framstår Slaughter and May som klienternas favorit när det gäller kommersiell kunskap, före amerikanska Skadden och White & Case.
Den anrika brittiska byrån rådgav under 2025 vid Storbritanniens största M&A-affär, försäljningen av Pension Insurance Corporation till Athora Holding för 5,7 miljarder pund.
Ett lag-filosofi ligger bakom framgången
Richard Smith, som leder Slaughters M&A-verksamhet, förklarar byråns framgång med en ”one team”-filosofi:
”Vi fokuserar på att våra klienter känner oss institutionellt. Det finns ingen intern politik om vems klient som är vems”, säger Smith till Legal Business.
När det gäller partnerkvalitet toppar dock Macfarlanes listan, strax före Slaughters och Weil Gotshal & Manges.
Jessica Adam, M&A-chef på Macfarlanes, betonar att byrån medvetet prioriterar rådgivningskvalitet framför volym. ”M&A med högt värde kräver klart omdöme och praktisk insikt”, säger hon till Legal Business.
Amerikanska White & Case har klättrat
Den amerikanska byrån White & Case får högst betyg för partnertillgänglighet, och klättrade dramatiskt i transaktionsrankningarna, från 20:e plats 2024 till sjätte plats 2025.
Weil Gotshal & Manges Londonteam imponerar med högsta totalbetyg för kundservice efter att ha avancerat från 44:e till 24:e plats i värderankningarna.
Byrån rådgav vid årets näst största brittiska affär, Convex Groups försäljning till Onex och AIG för 7 miljarder dollar.
Globala vinnare rankas
Även på globalt den finansiella rådgivarsidan syns tydliga vinnare.
Enligt GlobalData, som rapporteras av Just Drinks, toppade Morgan Stanley 2025 års lista med transaktioner värda 872,7 miljarder dollar. Houlihan Lokey ledde volymmässigt med 318 genomförda affärer.
JPMorgan kom tvåa i värde med 840,7 miljarder dollar, följt av Goldman Sachs på 690,2 miljarder dollar.
Svenska marknaden växer
I Sverige har ingen liknande ranking av rådgivare gjorts. Men marknaden verkar må bra.
Den svenska M&A-marknaden nådde 412 transaktioner under tredje kvartalet 2025. Vilket är den högsta nivån på tre år.
Samtidigt rasade riskkapitalbolagens andel från 23 till 14 procent, då värderingsgapet mellan köpare och säljare förblir fryst.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
