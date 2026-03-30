Svenskarna shoppar mindre i en osäker värld

Sveriges detaljhandel tappade fart i februari 2026. Försäljningsvolymen minskade med 0,6 procent jämfört med januari, enligt kalenderkorrigerade och säsongsrensade siffror från SCB.

Det är sällanköpsvaruhandeln som drar ned statistiken med en nedgång på 0,9 procent, medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget var oförändrad.

Sett över den senaste tremånadersperioden, december till februari, var detaljhandelns försäljningsvolym 0,2 procent lägre än under de tre föregående månaderna.

Sällanköpsvaruhandeln backade med 0,1 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med 0,4 procent.

Ser bättre ut i det längre perspektivet

Bilden är dock mer ljus i ett längre tidsperspektiv. Jämfört med februari 2025 ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 2,4 procent i kalenderkorrigerade tal.

Sällanköpsvaruhandeln steg med hela 4,7 procent, medan dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget minskade med 0,2 procent.

Omsättningen i löpande priser ökade med 2,6 procent jämfört med samma månad föregående år.