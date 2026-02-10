Amerikaner höll hårdare i plånboken i december i år, den viktigaste månaden för många i detaljhandeln. Det lär få negativa konsekvenser för landets tillväxt.
Amerikanska motorn stannar – under årets viktigaste månad
Amerikansk detaljhandel brukar ses som motorn i landets ekonomi. Därför är de senaste siffrorna en kalldusch.
Sektorn utvecklades nämligen oväntat svagt december, då försäljningen låg stilla jämfört med månaden innan.
Utfallet var sämre än vad marknaden hade räknat med och väcker frågor om tillväxttakten i USA:s ekonomi inför det nya året.
En viktig indikator
Enligt färska siffror från det amerikanska handelsdepartementet följde den oförändrade nivån i december på en uppgång i november.
Prognoserna hade pekat mot en fortsatt ökning, vilket gör utfallet till en tydlig besvikelse, skriver Yahoo Finance.
Eftersom detaljhandeln till stor del speglar hushållens konsumtion av varor ses statistiken som en viktig indikator för den ekonomiska utvecklingen.
Färre kan spara pengar
Trots att konsumenterna under en längre tid har uttryckt pessimism kring ekonomin har detaljhandeln tidigare hållits uppe. Detta har dock skett på bekostnad av sparandet.
Sparkvoten föll i november till den lägsta nivån på tre år och har rasat kraftigt sedan pandemins inledning.
Samtidigt har hushållens samlade förmögenhet stärkts av stigande aktiekurser och fortsatt höga bostadspriser, vilket delvis har dämpat effekten av högre levnadskostnader och tullrelaterade prishöjningar.
Även november-siffrorna svagare än trott
När mer volatila poster som bilar, bensin, byggmaterial och restaurangtjänster räknas bort minskade försäljningen i december.
Dessutom reviderades siffrorna för november ned, vilket ger en svagare bild av konsumtionsutvecklingen än vad som tidigare rapporterats.
Just denna kärnkomponent i detaljhandeln anses vara särskilt betydelsefull för beräkningen av hushållens bidrag till bruttonationalprodukten.
Kommer officiella tillväxtsiffror
Den svagare utvecklingen i slutet av året kan få ekonomer att justera ned sina prognoser för både konsumtion och tillväxt under det fjärde kvartalet.
Under det tredje kvartalet drevs USA:s ekonomi av en stark konsumtion, vilket resulterade i en mycket hög tillväxttakt, skriver CNN.
Nästa vecka väntas den första officiella uppskattningen av USA:s BNP för fjärde kvartalet publiceras.
Utfallet blir avgörande för bedömningen av om den amerikanska ekonomin är på väg mot en mjuk inbromsning eller en mer tydlig avmattning.
