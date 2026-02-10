Amerikanska motorn stannar – under årets viktigaste månad

Håll dig uppdaterad med dagliga ekonominyheter i Realtids nyhetsbrev

Amerikansk detaljhandel brukar ses som motorn i landets ekonomi. Därför är de senaste siffrorna en kalldusch.

Sektorn utvecklades nämligen oväntat svagt december, då försäljningen låg stilla jämfört med månaden innan.

Utfallet var sämre än vad marknaden hade räknat med och väcker frågor om tillväxttakten i USA:s ekonomi inför det nya året.

En viktig indikator

Enligt färska siffror från det amerikanska handelsdepartementet följde den oförändrade nivån i december på en uppgång i november.

Prognoserna hade pekat mot en fortsatt ökning, vilket gör utfallet till en tydlig besvikelse, skriver Yahoo Finance.

Eftersom detaljhandeln till stor del speglar hushållens konsumtion av varor ses statistiken som en viktig indikator för den ekonomiska utvecklingen.