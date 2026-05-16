Chefsekonom: Överdriven oro för svensk ekonomi

Nordeas (börskurs Nordea) chefsekonom Annika Winsth tonar ned bilden av en kraftig inbromsning i svensk ekonomi, trots att banken nu sänker sin BNP-prognos för 2026.

Nordea räknar med att svensk ekonomi växer med 2,6 procent nästa år, ned från tidigare prognos på 3,3 procent.

Samtidigt ligger prognosen fortfarande över det historiska genomsnittet för svensk tillväxt.

Ser en ganska stark ekonomi

Under en presentation på måndagen pekade Winsth på att både regeringen och Riksbanken använder ett mörkare tonläge än vad siffrorna enligt henne motiverar, skriver Placera.

“Det handlar väldigt mycket om vilka ord man använder. När man lyssnar på både regeringen och Riksbanken låter det mycket värre än när man dissekerar deras siffror”, säger hon.

Hon menar att prognoserna fortsatt visar en relativt stark svensk ekonomi, trots osäkerhet kopplad till konflikten i Mellanöstern och ett svagare internationellt läge.

Nordea justerar även ned prognosen för 2027, från 2,5 till 2,4 procent. Banken ser samtidigt fortsatt styrka i svensk export, särskilt inom tjänstesektorn.

ANNONS

Bättre världshandel än väntat

Under 2025 ökade den totala exporten med nära fyra procent, trots minskad handel med USA.

Enligt banken har världshandeln hållit uppe bättre än väntat under inledningen av året. Nordea beskriver utvecklingen för svensk handel som mycket stark, även om osäkerheten kring geopolitik och efterfrågan kvarstår.

Banken räknar fortsatt med att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad under 2026. Först under 2027 väntas två räntehöjningar när konjunkturen stabiliseras och inflationen närmar sig målet.

Läs mer: Vd gripen av Säpo – ska ha exporterat teknik till Ryssland. Dagens PS