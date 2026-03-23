Hushållen avvaktar – håller hårt i plånboken

SCB:s veckoindikator för hushållens konsumtion visar att konsumtionen var oförändrad under vecka 8–11 jämfört med vecka 4–7.

Sett till ett längre perspektiv är bilden något ljusare: jämfört med samma period förra året ökade konsumtionen med 2,4 procent.’

Optimismen ”på paus”

I sin senaste konjunkturrapport konstaterar även HUI Research att den optimism som tidigare spridit sig bland svenska hushåll ”för stunden har satts på paus”.

Institutet skruvar ned prognosen för hushållens konsumtion 2026 från 3,1 till 2,9 procent i fasta priser, och pekar på att geopolitisk oro och kriget i Mellanöstern skapar ökad pessimism, trots att de fundamentala förutsättningarna, med lägre inflation, stigande reallöner och expansiv finanspolitik, egentligen är starka.

”Vår bedömning är ändå att de positiva krafterna väger tyngst och att både ekonomin och detaljhandeln vänder uppåt under 2026 och 2027”, säger William Lindquist, analytiker på HUI Research.