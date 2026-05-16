Börsen rusar – men är det verkligen som 1999?

S&P 500 och Nasdaq nådde rekordnivåer i måndags, drivet av vad strateger beskriver som en av de starkaste rapportsäsongerna på år.

Missa inte: Bankerna trodde på rekord – blev en rejäl missräkning. Realtid

Analysföretaget Yardeni Research höjde på tisdagen sin riktkurs för S&P 500 vid årets slut till 8 250, upp från 7 700, sedan vinstprognoserna för 2026 och 2027 steg snabbare än väntat.

”Vi har aldrig sett konsensusprognoser för vinster stiga så snabbt som de gjort de senaste månaderna”, konstaterar veteranstrategen Ed Yardeni till Yahoo Finance.

Evercore ISI-strategen Julian Emanuel är inne på samma linje och skriver i en analys att det ”känns som 1999”, med hänvisning till hur snabbt halvledaraktier stigit och till att vänner, bekanta och Uber-chaufförer nu pratar om AI-aktier.

Mer solid grund idag

Men Emanuel betonar också skillnaderna gentemot millennieskiftet.

Dot com-erans hetaste bolag handlades till ett genomsnittligt P/E-tal på 152, medan 2026 års AI-favoriter handlas till runt 39 gånger vinsten. ”Värderingarna är höga, men inte på Y2K-nivåer”, skriver han.

ANNONS

Läs även: Sydkorea överväger skatt på AI – börsen skakar till. Dagens PS

Det är en bild som analytikern Dan Ives på Wedbush delar. Redan i november förra året avfärdade han AI-bubbla-oron i en kommentar: ”Rädslan för en AI-bubbla är kraftigt överdriven.”

Till skillnad från dot com-eran, när många bolag saknade hållbara affärsmodeller, genererar dagens techbolag betydande kassaflöden och har etablerade kundbaser.