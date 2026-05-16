Halvledaraktier rusar, AI-entusiasmen sprider sig från Silicon Valley till taxichaufförer och läkarmottagningar, och S&P 500 sätter nya rekord. Frågan analytiker ställer sig är om vi befinner oss i en repris av dot com-kraschen – eller om verkligheten är mer komplex.
Börsen rusar – men är det verkligen som 1999?
S&P 500 och Nasdaq nådde rekordnivåer i måndags, drivet av vad strateger beskriver som en av de starkaste rapportsäsongerna på år.
Analysföretaget Yardeni Research höjde på tisdagen sin riktkurs för S&P 500 vid årets slut till 8 250, upp från 7 700, sedan vinstprognoserna för 2026 och 2027 steg snabbare än väntat.
”Vi har aldrig sett konsensusprognoser för vinster stiga så snabbt som de gjort de senaste månaderna”, konstaterar veteranstrategen Ed Yardeni till Yahoo Finance.
Evercore ISI-strategen Julian Emanuel är inne på samma linje och skriver i en analys att det ”känns som 1999”, med hänvisning till hur snabbt halvledaraktier stigit och till att vänner, bekanta och Uber-chaufförer nu pratar om AI-aktier.
Mer solid grund idag
Men Emanuel betonar också skillnaderna gentemot millennieskiftet.
Dot com-erans hetaste bolag handlades till ett genomsnittligt P/E-tal på 152, medan 2026 års AI-favoriter handlas till runt 39 gånger vinsten. ”Värderingarna är höga, men inte på Y2K-nivåer”, skriver han.
Det är en bild som analytikern Dan Ives på Wedbush delar. Redan i november förra året avfärdade han AI-bubbla-oron i en kommentar: ”Rädslan för en AI-bubbla är kraftigt överdriven.”
Till skillnad från dot com-eran, när många bolag saknade hållbara affärsmodeller, genererar dagens techbolag betydande kassaflöden och har etablerade kundbaser.
Varningssignaler under ytan
Ändå blottas sprickor. Analytiker hos BTIG noterar att fredagen var bara den tredje gången sedan 1990 som fler S&P 500-aktier satte nya bottennivåer än toppnivåer, samma dag som indexet nådde ett nytt all time high.
Och kapitalförvaltaren Peter Boockvar påpekar att nuläget liknar tre historiska tillfällen: juli 1929, januari 1973 och december 1999, alla förelöpare till stora marknadsfall.
Chefsekonomen John Higgins på Capital Economics varnar dessutom för en ny typ av bubbla: inte i värderingarna, utan i vinsterna.
Techbolagens intäktstillväxt riskerar att vara ohållbar, inte minst med tanke på de beräknade AI-investeringarna på 539 miljarder dollar under 2026 och geopolitiska störningar, bland annat i halvledarförsörjningen, till följd av kriget i Iran.
”I det här fallet kan bubblan faktiskt finnas i själva vinstflödet”, konstaterar Higgins.