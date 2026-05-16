Draget som kan få Rysslands ekonomi att kollapsa

Det var den ryske vice premiärministern Alexander Novak som under tisdagen presenterade den kraftiga nedrevideringen.

Han pekade på arbetskraftsbrist, eskalerande statliga utgifter och västerländska sanktioner som de främsta orsakerna, enligt Financial Times.

Rysslands ekonomi krympte med 0,3 procent under det första kvartalet i år, den första kvartalsvisa nedgången sedan 2023.

Oljekrisen räcker inte för att stabilisera

Trots att konflikten i Mellanöstern tillfälligt drivit upp olje- och gaspriser räcker det inte för att stabilisera ekonomin.

Rysslands energiintäkter under januari till april var 40 procent lägre jämfört med samma period föregående år.

Priset på Urals, Rysslands viktigaste råoljeexport, ligger nu strax över 80 dollar per fat, en nivå som experter bedömer som otillräcklig för att täcka landets ekonomiska behov.