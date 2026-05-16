Rysslands ekonomi bromsar in kraftigt. Landet sänker nu sin tillväxtprognos för 2025 från 1,3 till 0,4 procent, samtidigt som ukrainsk underrättelse varnar för att en ny mobiliseringsvåg riskerar att utlösa en djupgående ekonomisk kris.
Draget som kan få Rysslands ekonomi att kollapsa
Det var den ryske vice premiärministern Alexander Novak som under tisdagen presenterade den kraftiga nedrevideringen.
Han pekade på arbetskraftsbrist, eskalerande statliga utgifter och västerländska sanktioner som de främsta orsakerna, enligt Financial Times.
Rysslands ekonomi krympte med 0,3 procent under det första kvartalet i år, den första kvartalsvisa nedgången sedan 2023.
Oljekrisen räcker inte för att stabilisera
Trots att konflikten i Mellanöstern tillfälligt drivit upp olje- och gaspriser räcker det inte för att stabilisera ekonomin.
Rysslands energiintäkter under januari till april var 40 procent lägre jämfört med samma period föregående år.
Priset på Urals, Rysslands viktigaste råoljeexport, ligger nu strax över 80 dollar per fat, en nivå som experter bedömer som otillräcklig för att täcka landets ekonomiska behov.
Centralbanken har det tufft
Samtidigt befinner sig landets centralbank i ett svårt läge. Den höga statliga utgiftsnivån driver på inflationen, vilket tvingat banken att hålla styrräntan på 14,5 procent, en nivå i tvåsiffriga tal som nu varat i mer än tre år.
Företag pressas hårt av höga lånekostnader och andelen nödlidande lån stiger.
Mobilisering skulle kunna driva landet in i stagnation
Till det ekonomiska trycket tillkommer nu varningar från Ukrainas utrikesunderrättelsetjänst. I en analys publicerad den 13 maj bedömer tjänsten att en ny mobiliseringsvåg skulle kunna driva Ryssland in i en utdragen stagnation, rapporterar United24Media.
En central risk är en fördjupad arbetskraftsbrist, inte minst vad gäller kvalificerad personal inom teknik, kommunikation och elektronisk krigföring.
Underrättelsetjänsten varnar även för ökad emigration. Till skillnad från efter mobiliseringen 2022, då en del återvände, bedömer analytiker att ett nytt mobiliseringsläge riskerar att leda till ett mer permanent utflöde av högkvalificerade specialister.
Budgetunderskottet har redan överskridits avsevärt jämfört med planerade nivåer, och kostnaderna för att försörja hundratusentals mobiliserade soldater riskerar att bli ohållbara, slår den ukrainska underrättelsetjänsten fast.
Planerar rekrytera hundratusentals
Ryssland uppges planera att rekrytera ytterligare 409 000 soldater under 2026, enligt Ukrainas överbefälhavare Oleksandr Syrskyj.
I regionen Rjazanj har lokala myndigheter redan infört kvoter som tvingar företag att nominera anställda för militärtjänst.
Novak försäkrade att ekonomin ändå ska upprätthålla ett ”positivt momentum” och förutspår tillväxt på 2,4 procent till 2029, långt under de mer än 4 procent som uppmättes 2023 och 2024.